Aerolíneas piden claridad y flexibilidad por situación que se vive en espacio aéreo venezolano

Desde la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA por sus siglas en inglés) se hizo un llamado a las autoridades, todas las partes interesadas y a su vez involucradas en la operación aérea comercial hacia Venezuela para que se realice una cooperación alineada que permita “brindar mayor claridad a las aerolíneas que operan en la Región de Información de Vuelo (FIR) de Maiquetía”.

Lea también: Habrá estudio de seguridad para definir si se mantienen vuelos comerciales a Venezuela

La solicitud de IATA se realizó luego de la decisión que adoptaron algunas aerolíneas de suspender sus vuelos tras la notificación de la Administración Federal de Aviación de EE.UU. (FAA) en la que aconsejó a las mismas “tener precaución al operar en el espacio aéreo venezolano, debido a un empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores”.

Así mismo, IATA expuso que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela informó este lunes 24 de noviembre, que las aerolíneas que han cancelado su operación hacia ese país deben retomar sus recorridos en un plazo de 48 horas, bajo advertencia de suspensión de los derechos de tráfico.

Esta advertencia de la autoridad aérea venezolana desde luego generó una mayor preocupación para las empresas aéreas; por su parte, IATA señaló que “Esta decisión reducirá aún más la conectividad hacia el país, que ya es uno de los menos conectados de la región”.

Por su parte las aerolíneas explicaron que la suspensión de vuelos a Venezuela se hace de manera temporal y que la medida se adoptó “tras rigurosos análisis de riesgo para garantizar la seguridad de pasajeros, tripulaciones y aeronaves, de acuerdo con los estándares internacionales establecidos en los Anexos 6 y 17 del Convenio de Chicago”.

Finalmente, IATA manifestó que las aerolíneas que representa tienen un total compromiso de restablecer las operaciones aéreas hacia y desde Venezuela tan pronto como las condiciones lo permitan. Se debe igualmente recordar que en el caso de Colombia no todas las aerolíneas que viajan al país fronterizo han suspendido su operación o cancelado sus vuelos.