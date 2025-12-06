Aerolíneas venezolanas aumentaron sus vuelos internacionales tras ola de cancelaciones

Las aerolíneas venezolanas están apostando por la apertura de nuevas rutas hacia destinos como Bogotá y a elevar la frecuencia de viajes a ciudades fronterizas, tras la cancelación de vuelos internacionales desde y hacia el país provocada por el aviso estadounidense de precaución al sobrevolar el territorio nacional, lo que coincide con las tensiones derivadas del despliegue aeronaval de EE.UU. en el Caribe.

En entrevista con EFE, la presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (AVAVIT), Vicky Herrera, dijo que las compañías nacionales están “paliando la situación” ante la falta de vuelos provocada por las cancelaciones en fila de 12 aerolíneas internacionales en Venezuela.

Laser, por ejemplo, aumentará de cuatro a siete sus viajes semanales a Bogotá a partir del 11 de diciembre, según información compartida a EFE por la AVAVIT. También ha programado “vuelos especiales” en su ruta Caracas-Curazao, con posibilidad de conexión posterior, para el 16, 20, 23 y 27 de diciembre y el 3, 6, 10, 13 y 17 de enero de 2026.

Asimismo, Turpial informó que tendrá nuevas frecuencias en su vuelo desde Valencia hasta Bogotá y anunció que abrió una nueva ruta hacia Medellín.

Por su parte, Rutaca inauguró la ruta Caracas-Bogotá-Caracas los lunes, miércoles y viernes, según información de la AVAVIT.

En Venezuela hay nueve aerolíneas locales y siete vuelan hacia destinos internacionales, aunque algunas de ellas -como Estelar y Laser- han cancelado temporalmente sus vuelos Caracas-Madrid-Caracas, después de que la Agencia Española de Seguridad Aérea lanzara una “alta recomendación” a los operadores civiles de no sobrevolar Venezuela.

Hasta ahora, los destinos oficialmente activos en Venezuela son México, Colombia, Panamá, Curazao, Cuba, China, Rusia, Brasil y San Vicente y las Granadinas, todos operados por líneas nacionales.

