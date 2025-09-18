Actualidad

Autoridades adelantan operaciones contra la minería informal en Cundinamarca

Durante el año 2025 se han llevado a cabo 14 operaciones en la región, logrando 44 capturas.

Foto: Suministrada

Foto: Suministrada

La Fuerza Aeroespacial Colombiana, a través del Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM), adelantó operaciones en contra de la extracción ilegal de carbón y la operación informal de pequeñas ladrilleras en Cundinamarca.

Durante el año 2025 se han llevado a cabo 14 operaciones en los municipios de Lenguazaque, Villapinzón, Suesca y Bogotá, logrando 44 capturas en flagrancia por el delito de daño en los recursos naturales, la intervención de 18 unidades de producción minera a cielo abierto y la incautación de:

  • 2 camiones de carga.
  • 2 retroexcavadoras.
  • 2 compresores.
  • 2 motosierras. 

Según informó la Fuerza Aeroespacial, este año se ha logrado una afectación valorada en más de 4,939’195,000 millones de pesos.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad