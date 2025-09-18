Autoridades adelantan operaciones contra la minería informal en Cundinamarca

La Fuerza Aeroespacial Colombiana, a través del Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM), adelantó operaciones en contra de la extracción ilegal de carbón y la operación informal de pequeñas ladrilleras en Cundinamarca.

Durante el año 2025 se han llevado a cabo 14 operaciones en los municipios de Lenguazaque, Villapinzón, Suesca y Bogotá, logrando 44 capturas en flagrancia por el delito de daño en los recursos naturales, la intervención de 18 unidades de producción minera a cielo abierto y la incautación de:

2 camiones de carga.

2 retroexcavadoras.

2 compresores.

2 motosierras.

Según informó la Fuerza Aeroespacial, este año se ha logrado una afectación valorada en más de 4,939’195,000 millones de pesos.