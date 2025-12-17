¿Qué pensiones suben con el aumento del salario mínimo 2026? Únicos beneficiarios

¿Cuánto le descuentan de salud y pensión con el salario mínimo 2024?/ foto Getty Images / Andrzej Rostek

A medida que se acerca el cierre de 2025, la atención de millones de pensionados en Colombia se traslada de las festividades navideñas a las noticias que vienen de la mesa de concertación salarial.

La fijación del salario mínimo para 2026 no solo impacta el bolsillo de los trabajadores activos, sino que también define el futuro financiero de quienes ya disfrutan de su jubilación.

El costo de la canasta básica y la inflación anual son los que al final determinan cuánto dinero extra recibirán los adultos mayores en sus mesadas a partir de enero.​

Una de las confusiones más recurrentes cada fin de año es creer que todas las pensiones aumentan en la misma proporción que el salario mínimo. Sin embargo, la ley colombiana establece una distinción fundamental que divide a los pensionados en dos grupos.

Si usted es pensionado de Colpensiones o de un fondo privado, a continuación le explicamos quiénes son los únicos beneficiarios del alza del mínimo y qué sucede con el resto.

¿Quiénes son los únicos beneficiarios?

En Colombia, los únicos jubilados que ven incrementada su mesada exactamente en el mismo porcentaje en que sube el Salario Mínimo son aquellos que devengan un salario mínimo.

​Este ajuste no es solo un capricho, sino una protección constitucional. La Corte Constitucional ha reiterado en ocasiones que ninguna pensión en el país puede estar por debajo del salario mínimo legal.

Por lo tanto, si el Gobierno y los empresarios acuerdan, por ejemplo, un aumento del 8% o 10% para el mínimo de 2026, los pensionados que ganan esa cifra recibirán ese mismo incremento de manera automática.

¿Qué pasa con las pensiones superiores a un Salario Mínimo?

Aquí es donde surge la decepción para muchos. Si su pensión es de, por ejemplo, dos, cinco o diez salarios mínimos, usted no recibirá el aumento del salario mínimo.

Para este grupo, el incremento se rige por el Índice de Precios al Consumidor, es decir, la inflación causada durante todo el año 2025. Generalmente, el aumento del salario mínimo suele ser un par de puntos superior a la inflación.

Esto significa que, quienes ganan el mínimo reciben un ajuste un poco más alto que quienes ganan más de esa cifra.

