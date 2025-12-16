Requisitos para el Pilar Solidario: Personas que tienen derecho a esta pensión y cómo ingresar

​Para millones de adultos mayores en Colombia que no lograron cotizar las semanas suficientes o que nunca tuvieron acceso al sistema formal de trabajo, la entrada en vigencia de la Reforma Pensional (Ley 2381 de 2024) trajo consigo una nueva esperanza que hoy es conocida como el Pilar Solidario.

Aspectos como la edad de retiro, el puntaje del Sisbén y el tiempo de residencia en el país, son algunos de los filtros determinantes para acceder a esta renta básica que busca mitigar la pobreza en la vejez.

​Una de las principales dudas de los ciudadanos es cómo diferenciar este pilar del antiguo programa ‘Colombia Mayor’ y, sobre todo, qué trámite deben realizar para empezar a recibir el dinero si cumplen con el perfil.

Si usted tiene un familiar mayor en casa y quiere saber si aplica, a continuación le explicamos los requisitos obligatorios y el proceso de ingreso.​

¿Quiénes pueden acceder al Pilar Solidario?

Esta pensión está diseñada exclusivamente para la población más vulnerable. A diferencia de una pensión contributiva, en la que usted ahorra, este es un subsidio directo del Estado.

Para ser beneficiario en 2025, se deben cumplir tres condiciones:

​Edad:​

Hombres: Tener 65 años o más.​

Mujeres: Tener 60 años o más.​

Situación socioeconómica (Sisbén IV):​

El aspirante debe estar clasificado en el Sisbén IV dentro de los grupos de pobreza extrema (Grupo A) o pobreza moderada.

​Es fundamental no tener ingresos suficientes para subsistir ni recibir ninguna otra pensión.

​Residencia:

​Acreditar haber residido en el territorio colombiano por un mínimo de 10 años anteriores a la presentación de la solicitud.​

​¿Cómo puede ingresar al programa del Pilar Solidario?

​A diferencia de los fondos privados donde uno se “afilia”, el ingreso al Pilar Solidario depende de la base de datos del Estado. Sin embargo, no es automático en todos los casos.

Actualizar el Sisbén: Es el paso más crítico. Si el adulto mayor no tiene encuesta o la tiene desactualizada, debe solicitar la visita en la oficina del Sisbén de su alcaldía local. Sin este registro, el sistema no lo detectará.​ Focalización de Prosperidad Social: El Departamento de Prosperidad Social (DPS), en conjunto con Colpensiones, realiza los cruces de datos.​ Verificación: Si cumple con la edad y el puntaje, debe acercarse a los puntos de atención de Colpensiones o a las secretarías de desarrollo social de su municipio para verificar si ya fue priorizado en la lista de potenciales beneficiarios.

¿De cuánto es el pago del Pilar Solidario en 2025?

​El gran cambio frente al antiguo subsidio es el monto. La ley estableció que la transferencia del Pilar Solidario corresponderá al valor de la línea de pobreza extrema certificada por el DANE.

Para este cierre de 2025, el valor promedio que reciben los beneficiarios ronda los $225.000 pesos mensuales. Este monto se ajusta anualmente según la inflación y el cálculo de la canasta básica de alimentos, garantizando que el dinero no pierda poder adquisitivo con el tiempo.

