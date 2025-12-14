Valor que se paga de salud y pensión con un SMMLV 2025 en Colombia: cálculo independiente y empleado

En el sistema colombiano, es obligatorio para los empleados e independientes hacer aportes a la seguridad social fundamental, como lo son la salud y la pensión, dos aspectos primordiales para garantizar una calidad de vida digna.

De esta manera, estos aportes se pagan con una frecuencia mensual y, mientras que en el caso de los empleados una parte la paga el empleador, los trabajadores independientes deben pagarlos en su totalidad, por lo que aquí le contamos cuáles son los descuentos legales que un empleador le puede hacer a su salario por concepto de pensión y salud si gana un salario mínimo mensual legal vigente, así como cuánto debe pagar si es independiente.

Valor que se paga de salud y pensión con un SMMLV 2025 en Colombia

Para determinar este valor, lo primero es saber qué porcentajes se pagan por cada uno de los conceptos. En cuanto a las pensiones, tal como lo indica Colpensiones en su sitio web oficial, los aportes equivalen al 16% del salario de los colombianos. Sin embargo, mientras en el caso de los empleados el 12% de este valor lo paga el empleador y el 4% restante el empleado, los independientes sí deben costear el 16% del 40% del total de los ingresos mensuales, es decir, el 6.4%.

En ese sentido, si un empleado devenga el salario mínimo mensual legal vigente de este 2025, que es de $1’423.500 COP, el valor que le descuentan a un empleado por concepto de pensión es de $56.940 COP, es decir el 4%, mientras que un independiente pagaría $91.104 COP, el 6.4%.

Por otro lado, en el caso de los aportes a salud, el aporte total es del 12,5%, porcentaje del que el empleador paga el 8,5% y el trabajador el 4%, en el caso de los empleados, y los independientes el 12,5% del 40% del total de los ingresos mensuales.

De esta manera, si el cálculo se hiciera sobre un salario mínimo del 2025, al empleado se le estaría descontando $56.940 COP, y el independiente tendría que pagar $71.175 COP. No obstante, tenga en cuenta que la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) cuenta con una calculadora para Ingreso Base de Cotización IBC y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social, a la que puede acceder dando clic aquí para consultar los valores de acuerdo a su salario.

