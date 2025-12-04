Proyecto de decreto afectaría a 20 millones de colombianos que buscan pensión: tocaría aportar 30% más

Los gremios de los fondos privados de pensiones (Asofondos) y de las aseguradoras (Fasecolda) lanzaron una alerta por un borrador de decreto del Gobierno que afectaría a 20 millones de trabajadores que buscan tener una pensión.

¿Qué modificaría la medida?

Específicamente, la medida modificaría las reglas del llamado “deslizamiento del salario mínimo”, que es el mecanismo que garantiza que las pensiones de la población más vulnerable crezcan a la par del salario mínimo cada año.

Esta propuesta cambia la fórmula para calcular el dinero que la Nación le tiene que dar a las aseguradoras para que estas respondan o completen las reservas para pagar las rentas vitalicias de los pensionados.

Recordemos que la renta vitalicia es una modalidad de pensión para recibir una renta mensual fija y garantizada de por vida.

Con esto, el Gobierno se ahorraría cerca de 2 billones de pesos en el primer año pero después esto le abriría un hueco fiscal.

Las consecuencias para los colombianos es que quienes cotizan para tener una pensión superior al salario mínimo tendrían pensiones más bajas, o tendrían que aportar más para lograr el monto que sin este decreto hoy tendrían; o, por otro lado, menos personas se pensionarían.

“El cambio propuesto llevará a que las personas deberán aportar cerca de un 30% más al sistema para poder acceder a una pensión a través de una renta vitalicia. Por esa razón, menos colombianos lograrán pensionarse y muchos de los que lo logren tendrán pensiones más bajas. Cabe recordar que esta modalidad de pensión hoy permite asegurar un ingreso estable de por vida para los trabajadores en su etapa de retiro”, señalaron los gremios en un comunicado.

Y es que hoy en día miles de personas que no cumplen el requisito de semanas, pero sí cuentan con un capital suficiente, logran pensionarse por esta vía.

“Con el proyecto de decreto el acceso a la pensión se dificultará porque el capital exigido para acceder a la prestación será mucho más alto, dejándolas desprotegidas”, manifestaron los dirigentes gremiales.

Andrés Velasco, presidente de Asofondos, explicó que, por ejemplo, si una mujer, está a los cincuenta años y logró acumular en su cuenta individual hoy 350 millones de pesos, a partir de sus cotizaciones y de la rentabilidad de esas cotizaciones, esa persona puede decidir pensionarse con un salario mínimo hoy, con ese capital. Con este proyecto de decreto, ya esos 350 millones de pesos no serían suficientes para pensionarse a esos cincuenta años. Esa mujer necesitaría 450 millones de pesos.

Otros efectos

Otro de los efectos sería que se verían en riesgo las pensiones de invalidez y sobrevivencia.

Para las aseguradoras, también habría graves consecuencias.

“Vamos a tener que hacer más reservas y sería inviable reservar tanto y por tanto hacer licitaciones para dar rentas vitalicias”, aseguró Gustavo Morales, presidente de Fasecolda.

En síntesis, para los pensionados de vejez se requerirá un mayor ahorro para poder acceder a la pensión y para los pensionados de invalidez y sobrevivencia se verá comprometida la protección que hoy brinda el seguro previsional, pues su aseguramiento dejará de ser viable.

Por tanto, se abriría un hueco en la Nación pues constitucionalmente, el Estado debe garantizar las pensiones de invalidez y sobrevivencia.

“Si el decreto hace inviable el aseguramiento previsional, la Nación tendría que hacerse cargo de las pensiones de aquellas personas que queden en condición de invalidez, así como de las viudas y huérfanos de quienes mueran antes de la edad de pensión”, señalaron los gremios.

¿Qué tiene que ver con el salario mínimo?

Los gremios explican que el incremento del salario mínimo que se realiza todos los años se puede descomponer en tres factores: la inflación, el aumento en la productividad y el componente político del Gobierno. El ahorro de los colombianos y su rentabilidad cubre los dos primeros factores y el Gobierno ha asumido el tercero (da recursos), que por ser un componente discrecional es inasegurable.

El cambio que propone el Gobierno es que dejará de cubrir de manera plena el “componente político” del incremento del salario mínimo. Una porción de este ajuste del salario mínimo por encima de la inflación y el crecimiento de la productividad recaerá sobre el bolsillo de los futuros pensionados.