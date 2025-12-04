María Consuelo Araújo es la nueva presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura: Su perfil

María Consuelo Araújo es la nueva presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura.

La junta la eligió este jueves, 4 de diciembre, como reemplazo de Juan Martín Caicedo Ferrer, quien estuvo a la cabeza de este gremio durante 20 años.

¿Quién es María Consuelo Araújo?

Ella fue ministra de Cultura y canciller durante el gobierno de Álvaro Uribe. En Bogotá, dirigió el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), y estuvo al frente de la Secretaría de Integración Social y de la gerencia de Transmilenio. En el sector privado, presidió la minera Gran Colombia Gold y gerenció el proyecto de renovación urbana ‘Cafam Floresta Ciudad Central’.

El gremio afirmó que “su amplia trayectoria y probada experiencia en los sectores público y privado, se complementan con su visión estratégica de futuro y sus excepcionales calidades humanas”.

Sin embargo, el hecho ya genera polémica. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, cuestionó su nombramiento en redes sociales.

“Extrañaremos la ecuanimidad e independencia de @JMCaicedoFerrer. Con este antecedente frente al tren de Zipaquirá, difícilmente la encontraremos ahora en la @camaradelainfra”, escribió el Gobernador en X.

Y es que el exgobernador de Cundinamarca, Nicolás García, explicó que ella fue “el único miembro de la Junta directiva del Metro de Bogotá que votó negativo la aprobación del trazado de Regiotram del Norte a Zipaquirá”.

A ello agregó que “Regiotram del Norte es el megaproyecto de infraestructura con el mayor impacto en el mediano plazo que se vaya a construir en el centro del país. Su voto demostró el desconocimiento de las realidades del territorio y la poca voluntad de querer mejorar la calidad de vida de miles y miles de personas”.