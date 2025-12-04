La directora del Dapre, Angie Rodríguez, seguiría en su cargo

La directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Angie Rodríguez, seguiría en su cargo pese a que esta semana se daba por hecho su salida del Gobierno Nacional.

La directora del Dapre denunció que “presuntamente, se reunieron personas para sacarla de la Presidencia”, agregando que fue víctima de intimidación por parte de cinco hombres que ingresaron a la vivienda de sus padres en el barrio Los Molinos, en Bogotá, y que duraron más de una hora en su casa, en búsqueda de información personal.

“No se llevaron ningún objeto, salvo una bolsa azul con objetos personales que podrían ser mal utilizados a través de más montajes de los que he sido víctima”, dijo.

Lea también: Fiscalía abrió indagación tras denuncia de asalto intimidatorio en casa de padres de Angie Rodríguez

Según algunas versiones, Angie Rodríguez habría tenido diferencias alrededor del nombramiento de José Alexis Mahecha, como secretario Generalnde de Tributos (Itrc), que es una unidad anticorrupción adscrita al Ministerio de Hacienda.

Otro tema que podría haber generado algún tipo de molestias se relaciona con algunos informes que desde el Fondo de Adaptación habría hecho Angie Rodríguez, en materia de ejecución y contratación pública.