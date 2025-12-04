Fiscalía abrió indagación tras denuncia de asalto intimidatorio en casa de padres de Angie Rodríguez

W Radio conoció en primicia que la Fiscalía General de la Nación abrió una indagación para determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que ocurrió el asalto intimidatorio a la casa de los padres de la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Angie Rodríguez.

Precisamente, la Fiscalía de Unidad de Hurtos de la Seccional Bogotá asumió el caso desde el pasado 24 de noviembre, fecha en la que se interpuso la denuncia.