Cómo saber si es beneficiario de Renta Ciudadana 2025: Consulte si tiene giro en Banco Agrario así

Para miles de hogares en situación de vulnerabilidad, el subsidio de Renta Ciudadana se ha convertido en el pilar fundamental para garantizar la seguridad alimentaria, especialmente en el cierre de año.

Aspectos como la clasificación en el Sisbén IV, la priorización de madres cabeza de hogar y el cumplimiento de corresponsabilidades en salud y educación, son los filtros que determinan quiénes acceden a este recurso girado por el Gobierno Nacional.​​

Una de las principales inquietudes de los ciudadanos es evitar las largas filas en los cajeros o corresponsales bancarios sin tener la certeza de que el dinero ya está disponible.

Si usted está a la espera este incentivo, a continuación le explicamos el paso a paso para verificar con su cédula si es beneficiario activo y si ya tiene el giro cargado en el Banco Agrario.​

​¿Cómo puede abrir la cuenta del Banco Agrario desde el celular?

Antes de revisar el banco, lo primero es confirmar que su hogar no presenta suspensiones ni bloqueos en la plataforma de Prosperidad Social. Para este ciclo de 2025, la entidad depuró las bases de datos cruzando información con otras fuentes oficiales.​

Para consultar, debe ingresar al portal oficial de Renta Ciudadana en el sitio del Departamento de Prosperidad Social.

Allí encontrará el botón “Consulte aquí si su hogar es beneficiario”. El sistema le solicitará, los siguientes datos:

Tipo de documento

Número de documento y fecha de expedición.

Si el sistema arroja el estado “Activo”, significa que su hogar fue programado para el pago actual.​

Consulte si ya tiene giro en el Banco Agrario​. El Banco Agrario de Colombia, como operador oficial, tiene un micrositio exclusivo para que los usuarios verifiquen no solo si la plata llegó, si no dónde deben reclamarla.​

Para hacer la consulta tiene que seguir estos pasos:

Ingrese al link de consulta de giros del Banco Agrario: Digite su número de cédula sin puntos ni espacios.​ Autorice el tratamiento de datos y digite el código de seguridad de la imagen.​ Haga clic en “Consultar”.​

El sistema le mostrará un mensaje indicando si tiene un giro disponible, el valor y el punto de pago asignado (corresponsal bancario o cajero automático).

¿Qué puede hacer si aparece como beneficiario, pero no tiene el dinero disponible?

Si en la página de Prosperidad Social aparece “Activo” pero en el Banco Agrario no registra saldo, puede deberse a que los ciclos de pago se realizan de manera escalonada para evitar colapsos. En estos casos, se recomienda esperar entre 24 y 48 horas y luego, volver a consultar.

Asimismo, recuerde que si usted tiene cuenta de ahorros o la billetera digital BICO del Banco Agrario, el dinero se verá reflejado directamente en la aplicación y podrá retirarlo en los cajeros de la red Servibanca sin tarjeta, utilizando el código temporal que genera la app.

