¿Cómo pedir la cita para hacer la encuesta del Sisbén? Paso a paso

El Sisbén es una encuesta de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales en Colombia que, entre otras cosas, permite conocer las condiciones socioeconómicas de las personas y los hogares, y asignarles un grupo y una letra que determinan su nivel de vulnerabilidad.

La correcta figuración en el Sisbén es importante para acceder a los beneficios que ofrece el Estado, como salud, educación, subsidios, entre otros.

Para acceder al Sisbén, los potenciales beneficiarios deben solicitar una visita para que se le haga una encuesta a la familia. Dicha solicitud la debe hacer una persona mayor de 18 años, preferiblemente el jefe del hogar.

De allí la importancia de mantener la información al día, ya que la base de datos se actualiza constantemente y si sus condiciones familiares cambian, podría perder todos los beneficios del grupo al que está asignado.

Paso a paso para solicitar la cita para realizar la encuesta

La solicitud de la encuesta del Sisbén podrá hacerla por medio de internet con el siguiente paso a paso:

Ingresar a la página web: www.sdp.gov.co

Hacer clic en el botón “Sisbén” , que se encuentra en la parte izquierda de la página, debajo de la sección Enlaces de Interés.

, que se encuentra en la parte izquierda de la página, debajo de la sección Enlaces de Interés. En la pestaña “Consultas” , hacer clic en “Solicite aquí la encuesta SISBÉN IV”. También lo pueden hacer directamente en el siguiente enlace: https://sisbensol.sdp.gov.co

, hacer clic en También lo pueden hacer directamente en el siguiente enlace: Incluir los datos de identificación de los integrantes del hogar y de la vivienda que habitan.

Al terminar este procedimiento, será confirmado el registro.

Sin embargo, también puede acercarse a una sucursal física para solicitar su encuesta.

Estos son los puntos de atención presencial en Bogotá

Si prefiere pedir ejecutar la solicitud de forma presencial, lo podrá hacer cualquier adulto mayor de edad en los distintos puntos de atención de Sisbén y la Red CADE en Bogotá:

CADE Servitá

CADE Muzú

SuperCADE Engativá

SuperCADE Américas

CADE La Victoria

CADE Gaitana

CADE Santa Lucía

CADE Kennedy

CADE Yomasa

CADE Los Luceros

SuperCADE CAD

SuperCADE 20 de Julio

CADE Fontibón

CADE Santa Helenita

CADE Tunal

SuperCADE Bosa

SuperCADE Suba

SuperCADE Manitas

CADE Candelaria

Sede Principal Secretaría Distrital de Planeación

Las encuestas son realizadas en orden tomando como base la fecha del registro de la solicitud, una vez se programe la visita, el encuestador encargado debe realizar la encuesta en la vivienda.

¿Cuáles son los grupos del Sisbén?