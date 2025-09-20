¿Cómo pedir la cita para hacer la encuesta del Sisbén? Paso a paso
La correcta figuración en el Sisbén es importante para acceder a los beneficios que ofrece el Estado, como salud, educación, subsidios, entre otros.
El Sisbén es una encuesta de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales en Colombia que, entre otras cosas, permite conocer las condiciones socioeconómicas de las personas y los hogares, y asignarles un grupo y una letra que determinan su nivel de vulnerabilidad.
Para acceder al Sisbén, los potenciales beneficiarios deben solicitar una visita para que se le haga una encuesta a la familia. Dicha solicitud la debe hacer una persona mayor de 18 años, preferiblemente el jefe del hogar.
De allí la importancia de mantener la información al día, ya que la base de datos se actualiza constantemente y si sus condiciones familiares cambian, podría perder todos los beneficios del grupo al que está asignado.
Paso a paso para solicitar la cita para realizar la encuesta
La solicitud de la encuesta del Sisbén podrá hacerla por medio de internet con el siguiente paso a paso:
- Ingresar a la página web: www.sdp.gov.co
- Hacer clic en el botón “Sisbén”, que se encuentra en la parte izquierda de la página, debajo de la sección Enlaces de Interés.
- En la pestaña “Consultas”, hacer clic en “Solicite aquí la encuesta SISBÉN IV”. También lo pueden hacer directamente en el siguiente enlace: https://sisbensol.sdp.gov.co
- Incluir los datos de identificación de los integrantes del hogar y de la vivienda que habitan.
- Al terminar este procedimiento, será confirmado el registro.
Sin embargo, también puede acercarse a una sucursal física para solicitar su encuesta.
Estos son los puntos de atención presencial en Bogotá
Si prefiere pedir ejecutar la solicitud de forma presencial, lo podrá hacer cualquier adulto mayor de edad en los distintos puntos de atención de Sisbén y la Red CADE en Bogotá:
- CADE Servitá
- CADE Muzú
- SuperCADE Engativá
- SuperCADE Américas
- CADE La Victoria
- CADE Gaitana
- CADE Santa Lucía
- CADE Kennedy
- CADE Yomasa
- CADE Los Luceros
- SuperCADE CAD
- SuperCADE 20 de Julio
- CADE Fontibón
- CADE Santa Helenita
- CADE Tunal
- SuperCADE Bosa
- SuperCADE Suba
- SuperCADE Manitas
- CADE Candelaria
- Sede Principal Secretaría Distrital de Planeación
Las encuestas son realizadas en orden tomando como base la fecha del registro de la solicitud, una vez se programe la visita, el encuestador encargado debe realizar la encuesta en la vivienda.
¿Cuáles son los grupos del Sisbén?
- Grupo A, desde el subgrupo A1 al A5: población en pobreza extrema, entendida como la de menor capacidad de generación de ingresos.
- Grupo B, desde el B1 hasta el B7: hogares con pobreza moderada, o sea, la que tiene mayor capacidad de generar ingresos que los del grupo A, pero no cuentan con total sostenibilidad.
- Grupo C, desde el C1 hasta el C18: hogares en condición de vulnerabilidad, que agrupa a las personas que, sin estar precisamente en la pobreza, tienen el riesgo de caer en ella.
- Grupo D, desde el D1 hasta el D21: hogares que no están en situación de pobreza ni de vulnerabilidad.