¿Cuándo pagan Renta Ciudadana ciclo 5, IVA y Renta Joven? Fecha de últimos giros del 2025

Imagen de referencia a pago de Renta Ciudadana y Devolución del IVA/ Getty Images / Leonardo Penuela Bernal

Prosperidad Social anunció oficialmente el calendario de entregas para el cierre del año 2025, un esfuerzo que abarca varios programas sociales fundamentales para la reducción de la pobreza en el país.

La entidad confirmó las fechas clave para Renta Ciudadana y Renta Joven, programas en los que la entidad ha invertido, hasta septiembre de este año, más de 2 billones de pesos para beneficiar a millones de hogares y personas.

La entidad puso en marcha el quinto ciclo de pagos, que integra Renta Ciudadana y Devolución del IVA. La entrega de estos recursos se realiza desde el 13 de noviembre hasta el 24 de noviembre. Este periodo de entrega se extendió un día más de lo inicialmente previsto

El objetivo de este ciclo es llevar ayuda económica a 778.408 hogares habilitados, entre los cuales se encuentran 811.966 niñas y niños menores de 6 años, enfocando las transferencias en el cuidado de la primera infancia.

Datos relevantes del quinto giro:

Inversión Total: 324.061 millones de pesos.

324.061 millones de pesos. Valor por Hogar: 500.000 pesos para cada hogar beneficiado que se encuentre en situación de pobreza y alta vulnerabilidad o con una persona en pobreza extrema con discapacidad que requiera un cuidador.

500.000 pesos para cada hogar beneficiado que se encuentre en situación de pobreza y alta vulnerabilidad o con una persona en pobreza extrema con discapacidad que requiera un cuidador. Método de Entrega: los recursos se dispersan a través del Banco Agrario de Colombia y su red de aliados.

Es importante destacar que el Plan Nacional de Desarrollo ordenó la integración de Renta Ciudadana y Devolución del IVA. Esta acción busca optimizar el uso de los recursos públicos, garantizar entregas más oportunas y complementarias, y ampliar la cobertura de la política social. Departamentos como Bolívar, Córdoba, Valle del Cauca, Atlántico, Nariño, La Guajira, Magdalena y Cesar concentran un alto número de hogares habilitados para esta transferencia.

Fechas de Renta Joven:

Ciclo 4:

Inició la entrega a través del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) el 12 de noviembre.

el 12 de noviembre. La transferencia por giro se realizará entre el 20 y 29 de noviembre.

Este ciclo apoya a 170.677 jóvenes con una inversión de 68.542 millones de pesos.

Ciclo 5:

Las entregas a través del SIIF iniciarán el 17 de diciembre y terminarán el 31 de diciembre.

Se estima que 175.000 participantes recibirán recursos en este último ciclo, con una inversión de 77.000 millones de pesos.

El programa Renta Joven busca fomentar la permanencia estudiantil y la graduación de los participantes, quienes reciben un incentivo mínimo de 400.000 pesos por ciclo.

El último pago del año

Prosperidad Social también estableció las fechas de los últimos giros para Colombia Mayor y Jóvenes en Paz, destacando que el ciclo 12 de Colombia Mayor se efectuará del 17 al 31 de diciembre, beneficiando hasta 3 millones de personas con 230.000 pesos. De igual forma, el ciclo 12 de Jóvenes en Paz comenzará la entrega de su última transferencia del año a partir del 29 de diciembre.

Los beneficiarios de cualquiera de los programas deben mantener su información de contacto actualizada para garantizar la eficacia en la entrega de los recursos y consultar los canales oficiales de Prosperidad Social y del Banco Agrario para confirmar puntos y modalidades de pago.

