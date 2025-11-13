Consulte si tiene giro de Renta Ciudadana en el Banco Agrario en noviembre 2025: Link y paso a paso

El programa de Renta Ciudadana inició en enero del año 2024, dicha estrategia gubernamental consiste en transferencias monetarias mediante el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS).

Este progrma se creó con el fin de ayudar a los hogares en pobreza extrema y pobreza moderada para que mejoren sus condiciones de vida. En ese sentido, la entidad prioriza a quienes conforman los grupos A y B del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBÉN).

Es por esto por lo que el Departamento de Prosperidad Social inició el pago del quinto ciclo de Renta Ciudadana.

¿Cómo saber si llegó el giro de Renta Ciudadana?

En la modalidad de transferencia a través de giro, podrá seguir los siguientes pasos para confirmar si recibió el pago de Renta Ciudadana:

Espere el mensaje de texto: Una vez que sea beneficiario recibirá un mensaje de texto con la notificación de pago.

Página web: Ingrese al siguiente enlace: https://consultagiros.bancoagrario.gov.co/consultapagos/default.aspx para conocer el punto de cobro asignado a su documento.

Verifique su información: ingrese el tipo y número de documento de identidad, verifique si tiene asignado un punto de pago o si este tiene pico y cédula.

Punto de pago: una vez identificado el punto de pago, acérquese al establecimiento autorizado para realizar el cobro.

Presente su documento de identificación: deberá presentar su documento de identificación original en la ventanilla de pago.

Reciba el pago: Una vez revisada su información, recibirá el incentivo del programa en el punto de pago asignado.

¿Cuándo se realizará el giro de Renta Ciudadana?

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) el giro del quinto ciclo de Renta Ciudadana se realizará desde el 13 de hasta el 24 noviembre.

¿Cómo saber si es beneficiario del programa de Renta Ciudadana?

Para conocer si usted o su familia son beneficiario del programa debe seguir este paso a paso:

Lo primero que debe hacer es ingresar a este link: https://rentaciudadana.prosperidadsocial.gov.co/

Posteriormente, de clic en el botón que dice ‘consulte aquí si está registrado’

Llene los datos que le pide la web: tipo de documento de identificación, número de documento de identificación, fecha de nacimiento, verifique que usted no es un robot y de clic en consultar.

