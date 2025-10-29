Gobierno inicia pago del aumento para beneficiarios de Colombia Mayor: recibirán $230.000

Logo de Colombia Mayor e imágenes de referencia de dinero y adulto mayor. Fotos: Prosperidad Social y Getty Images

Prosperidad Social anunció que este 30 de octubre iniciará la entrega del aumento en la transferencia monetaria para los beneficiarios del programa Colombia Mayor.

“A partir de este ciclo, cumpliendo con el compromiso hecho por el presidente Gustavo Petro, las mujeres mayores de 70 años y los hombres mayores de 75 años comenzarán a recibir 230.000 pesos, un aumento significativo frente a los 80.000 pesos que recibían anteriormente”, señala la entidad.

Asimismo, se realizará la nivelación del subsidio para personas mayores de 80 años, que pasarán a recibir el mismo monto, en lugar de los 225.000 pesos otorgados en ciclos anteriores.

La entrega de los recursos se realizará del 30 de octubre al 14 de noviembre, a través de transferencia bancaria o giro, dependiendo del canal asignado a cada beneficiario.

“El programa, que atiende a personas mayores en situación de pobreza y vulnerabilidad, beneficiará en este ciclo a 1.683.920 personas en todo el país. De este total, 1.148.877 beneficiarios recibirán el nuevo monto de 230.000 pesos. La inversión total por parte de Prosperidad Social asciende a 324.240 millones de pesos”.

El aumento y los ajustes al programa Colombia Mayor fueron establecidos mediante la Resolución 02229 de 2025, la cual define los nuevos montos del subsidio y las edades para acceder al mismo. “La resolución también dispone que el valor del subsidio se incrementará anualmente conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), garantizando así la actualización del beneficio de acuerdo con la inflación”, dice Prosperidad Social.

El Banco Agrario de Colombia y su red de aliados estarán a cargo de la entrega de recursos. Los beneficiarios recibirán un mensaje de texto con la fecha exacta en la que podrán reclamar el subsidio.