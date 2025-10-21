Dos subsidios para vivienda nueva en 2025: ¿están disponibles? Le explicamos los requisitos

Aunque obtener vivienda propia en Colombia se ha convertido en reto, aún hay alternativas vigentes para adquirir este bien.

Además de los créditos, también está la posibilidad de tener subsidios para la compra de vivienda nueva, los cuales le pueden llegar a financiar hasta 50 SMMLV en la cuota inicial.

Estos apoyos económicos le pueden ser suministrados, siempre y cuando cumpla con ciertos requisitos. En esta ocasión, se le explicarán en qué consisten dos de los diversos subsidios para la compra de vivienda nueva, los cuales continúan vigentes en 2025.

Subsidios de vivienda con cajas de compensación

Las cajas de compensación familiar (CFF) brindan subsidios para la compra de vivienda nueva, y el valor exacto depende del nivel de ingresos del hogar, con montos variables.

Las familias de menores ingresos que ganan hasta 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes (MLMV), podrán subsidiarle hasta 30 (SMLMV), que actualmente es $42.705.000.

Por su parte, los hogares que cuenten con ingresos entre 2 y 4 SMLMV, recibirán un subsidio más bajo para la compra de su vivienda nueva. El valor es de 20 SMLMV, lo que en 2025 representa $28.470.000.

Requisitos:

Estar afiliado a una caja de compensación

Estar en proceso de compra de su vivienda

No ser propietario de vivienda

No haber recibido un otro subsidio anteriormente.

Es importante que se dirija a su CCF para obtener mayor información y poder resolver todas las inquietudes que usted tenga con respecto al subsidio de vivienda nueva.

Subsidio concurrente

Este tipo de subsidio es una alternativa que permite a los hogares colombianos que comprarán vivienda, unir la subvención de su CFF y el del Gobierno (Mi Casa Ya).

De acuerdo con la página oficial del Fondo Nacional del Ahorro, si sus ingresos cuentan con un total de hasta 2 SMMLV ($2.847.000 actualmente) y está clasificado en el Sisbén IV entre un puntaje de A1 y D20, podrá obtener un subsidio total de hasta 50 SMMLV.

Esos 50 SMMLV subsidiados están compuestos por 30 SMMLV del auxilio de su Caja de Compensación y 20 SMMLV del aporte estatal.

Requisitos:

Debe contar con un subsidio asignado por la Caja de Compensación vigente y sin aplicar.

No ser propietario de vivienda.

Ser aplicable para viviendas de Interés Social y Prioritario (VIS y VIP).

Cumplir con los requisitos del programa

No ser propietario de vivienda

El hogar reportado por la CCF debe ser el mismo que se postule al de ‘Mi Casa Ya’.

Recuerde estar atento o atenta a los anuncios por parte del Gobierno para conocer las novedades que tengan los subsidios estatales y rol juegan con las CCF.

