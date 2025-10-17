Requisitos para condonación parcial de deuda con el Icetex: ¿es necesario estar al día?

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) ofrece créditos educativos y becas para que las personas puedan acceder a la educación superior.

A través de sus opciones financieras, el Icetex busca promover la equidad al garantizar que los estudiantes, sin importar su situación financiera, tengan la oportunidad de cursar estudios superiores y técnicos de calidad. Esto, según informa el Icetex, prometiendo tasas de interés asequibles y condiciones flexibles para sus afiliados.

Entre los servicios que ofrece el Icetex se encuentran: créditos educativos para estudiantes de pregrado y posgrado, gestión de becas para que estudiantes destacados accedan a programas académicos sin costo o con una reducción en el costo de matrícula, y promoción de la educación inclusiva al brindar oportunidades a diferentes sectores de la población.

Para ayudar a sus afiliados a pagar sus créditos e incentivar el cumplimiento, el Icetex ofrece planes de oportunidades y beneficios para aquellos que han tenido un buen comportamiento de pago.

Para ello, existe la figura de la condonación, es decir, la eliminación o reducción de la deuda de un crédito educativo siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos y condiciones.

¿Qué tipos de condonación de deuda existen en el Icetex?

El Icetex contempla varios tipos de condonación parcial o total de deuda para sus usuarios:

Si el estudiante paga el crédito dentro del plazo establecido.

Si el estudiante ha tenido un buen promedio académico.

Si el estudiante presta servicio social en áreas de alta necesidad o en proyectos de beneficio social.

En caso de discapacidad o fallecimiento del deudor.

¿Qué requisitos hay para acceder a la condonación parcial con el Icetex?

Para la condonación parcial de la deuda, el Plan de Oportunidades del Icetex ha determinado una serie de requisitos:

Estar al día en los pagos.

El crédito debe estar en etapa de amortización. Es decir, que los estudios ya finalizaron.

Los últimos 12 pagos del crédito en etapa de amortización fueron realizados dentro de la fecha límite de pago.

Se ha pagado al menos el 10% del total de las cuotas del crédito.

El saldo actual del crédito debe ser igual o superior a cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes en Colombia para el año 2025.

Tenga en cuenta que este beneficio aplica únicamente para créditos financiados con recursos propios de Icetex.

¿Cómo acceder a la condonación parcial de la deuda del Icetex?

Si usted cumple con los requisitos establecidos por el Icetex para la condonación parcial de la deuda y quiere postularse a este beneficio, puede llenar el siguiente formulario:

