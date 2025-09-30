Usuarios reportan fallas en la plataforma de contratación estatal Secop

Usuarios han reportado que, desde este lunes 29 de septiembre, la plataforma de contratación estatal Secop ha tenido fallas e intermitencias.

Los afectados han pedido que Colombia Compra Eficiente, entidad del Gobierno que maneja Secop, expida un certificado de indisponibilidad para que no haya inconvenientes con las fechas que deben cumplir en algunos procesos.

La situación es crítica para algunos, pues estamos ad portas de la Ley de Garantías, y muchas entidades y proponentes están buscando culminar o publicar procesos dentro de los plazos legales.

Hasta el momento, Colombia Compra Eficiente no ha dado una respuesta frente a esta situación.

Así lo han reportado algunos afectados en redes sociales:

Segunda día que SECOP II presenta fallas y @colombiacompra no publica certificado de indisponibilidad, no es nuevo en lo que se ha convertido CCE y su manejo con la plataforma, por lo menos una vez al mes falla. — David Lara Castillo (@jheysongbass) September 30, 2025

Y bueno ya vamos dos días sin que funcione bien Secop II, vamos pero bien... 😅 — Diana Escobar (@Dianaesco26) September 30, 2025