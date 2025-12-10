Cuándo pagan Renta Ciudadana en diciembre: DPS confirmó fecha entrega sexto y último ciclo del año

Prosperidad Social (DPS), confirmó el inicio del sexto y último ciclo de transferencias monetarias de los programas Renta Ciudadana y Devolución del IVA . Este anuncio, realizado por el director de la entidad, Mauricio Rodríguez Amaya, establece que la dispersión de los recursos comenzará a partir de este 4 de diciembre de 2025.

Este ciclo final de pagos del año se desarrollará durante diciembre de 2025, y representa un cambio en la dinámica habitual de las entregas.

Por primera vez en la historia de estos programas, los beneficiarios recibirán los recursos del sexto ciclo durante los primeros días de diciembre, una medida que adelanta una entrega que en años anteriores solía concretarse a finales del mismo mes o incluso en enero del año siguiente.

Este adelanto busca mejorar la oportunidad en la recepción de los incentivos para las familias participantes.

Fechas clave y beneficiarios

La entidad ha dispuesto un cronograma diferenciado para garantizar la cobertura y eficiencia en la entrega de los apoyos económicos. El Banco Agrario de Colombia, junto a su red de aliados, es el operador logístico encargado de la dispersión de la totalidad de los fondos.

El cronograma oficial para el último ciclo del año es el siguiente:

Para participantes bancarizados: La entrega de los recursos comenzará el 4 de diciembre.

La entrega de los recursos comenzará el 4 de diciembre. Para quienes reciben por giro: La jornada de pagos se extenderá desde el 10 hasta el 21 de diciembre.

Para este sexto ciclo, Prosperidad Social ha destinado 314.979 millones de pesos en inversión. Estos recursos beneficiarán a 773.800 hogares en situación de vulnerabilidad, entre los cuales se contabilizan 825.700 niños y niñas menores de 6 años.

Es fundamental recordar que la ayuda económica del programa Renta Ciudadana mantiene su naturaleza condicionada, lo cual implica que los hogares deben cumplir con ciertas corresponsabilidades para acceder al apoyo.

Obligaciones verificadas

Salud: Se exige el cumplimiento de esquemas de vacunación y la afiliación activa al sistema de Entidades Promotoras de Salud (EPS). Educación: Se verifica la matrícula escolar de los menores en edad de estudio.

El cumplimiento de estas exigencias asegura la atención y protección necesarias para los niños, niñas y adolescentes, y es el mecanismo que permite a los hogares recibir las transferencias.

Este ciclo de pagos se enmarca en el proceso de integración de Renta Ciudadana y Devolución del IVA, una directriz establecida en el Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida”. Esta unificación busca potenciar la política social mediante varios objetivos estratégicos:

Optimizar el uso de los recursos públicos.

Mejorar la precisión en la identificación de los beneficiarios.

Ampliar la cobertura del apoyo social.

Garantizar la oportunidad y la complementariedad de las ayudas económicas.

Con la realización de este último ciclo de pagos del año, el Gobierno nacional ratifica su compromiso con la disminución de las brechas de desigualdad y con el principio de justicia social en Colombia.

Se recomienda a los beneficiarios consultar los canales oficiales del Banco Agrario y de Prosperidad Social para confirmar los puntos y las modalidades de cobro específicas, y mantener sus datos de contacto actualizados para una entrega efectiva.

