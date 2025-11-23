Cantidad máxima que presta el Banco Agrario por primera vez: Depende tipo de crédito, le explicamos

Dinero colombiano y logo del Banco de la República. Fotos: Getty Images / X @BancoAgrario

El monto máximo de crédito que el Banco Agrario de Colombia otorga a un solicitante, especialmente a aquellos que se acercan a la entidad por primera vez o con poca experiencia crediticia, varía significativamente y depende enteramente del producto financiero al que se aplique y el propósito de los recursos.

Estas alternativas se enmarcan en una estrategia de la entidad para avanzar en su transformación tecnológica y apoyar la reactivación económica, incluyendo el impulso a los jóvenes emprendedores.

La banca cuenta portafolios que cubren desde necesidades de libre inversión ágiles y digitales, hasta financiamientos robustos para proyectos agroindustriales.

Rangos basados en el Salario Mínimo

El Banco Agrario ofrece varias líneas de crédito diseñadas para personas naturales, donde la cuantía máxima se establece en función de los SMMLV:

Créditos para personas naturales y pequeños negocios:

Crédito Digital Libre Inversión: esta es una alternativa 100% digital, anunciada el 15 de julio de 2024, que busca mejorar la experiencia del cliente. Los montos de financiación disponibles van desde 1 SMMLV hasta 11 SMMLV . Esta línea está dirigida a clientes actuales (empleados o pensionados) de entre 22 y 70 años con ingresos iguales o superiores a 1.5 SMMLV. El proceso no exige codeudores ni documentos físicos, y el dinero es desembolsado en minutos. Para acceder, el cliente no debe tener reportes negativos.

Microcrédito Popular: Destinado a financiar unidades productivas de la economía popular (agropecuarias y no agropecuarias). Los solicitantes (personas naturales de 18 a 70 años con al menos 12 meses de experiencia en la actividad) pueden acceder a montos desde 0.5 SMMLV hasta un máximo de 6 SMMLV .

Crédito Fortalecimiento de Negocio: Enfocado en personas naturales con negocios en marcha (mínimo 12 meses de experiencia) que buscan crecimiento. En este caso, el monto máximo es de 40 SMMLV.

El Banco Agrario, junto al Ministerio de Agricultura, implementó una línea de crédito particularmente relevante para aquellos que solicitan financiación por primera vez. Esta iniciativa está orientada a los universitarios y egresada con el objetivo de impulsar la reactivación económica.

El ministro de Agricultura señaló que el banco está prestando a personas que solicitan crédito por primera vez en esta línea, basando la decisión únicamente en la presentación de un proyecto y un flujo de caja. Esta es considerada la línea más ambiciosa en la historia del Banco Agrario diseñada para expandir el acceso al crédito de jóvenes sin experiencia crediticia.

Los requisitos generales incluyen tener entre 18 y 28 años y ser estudiante de último semestre o egresado de carreras técnicas o tecnológicas agropecuarias o afines. La cobertura de financiación puede llegar hasta el 100% de los costos directos de los proyectos.

Montos máximos de crédito para emprendedores:

Los límites de financiación, en este caso, se diferencian según el tipo de proyecto y el número de asociados:

Proyectos Agroindustriales:

Asociados (mínimo dos estudiantes): hasta $80 millones .

.

Individual: hasta $60 millones .

. Proyectos Agropecuarios (Sector Primario):

Asociados (mínimo dos estudiantes): hasta $40 millones .

.

Individual: hasta $30 millones.

