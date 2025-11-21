ICETEX lanzó nuevos créditos educativos 2026-1: Requisitos, tipo de financiamiento y más

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) abrió oficialmente su convocatoria de créditos para el primer semestre de 2026, una estrategia presentada el pasado 20 de noviembre de 2025 en Bucaramanga.

La entidad dispuso una amplia variedad de opciones de financiación dirigidas a estudiantes colombianos que buscan acceder, continuar o culminar sus estudios en la educación superior.

La oferta inicial contempla la asignación de 6.000 nuevos créditos. Adicionalmente, se espera ampliar esta cifra con cupos resultantes de la estrategia ‘Alianza + Futuro’, un modelo que involucra convenios con Instituciones de Educación Superior (IES) y que otorga beneficios en la tasa de interés.

Álvaro Urquijo, presidente del ICETEX, enfatizó que el objetivo de esta nueva etapa de financiación es mejorar las oportunidades para que estudiar sea la prioridad. La convocatoria tiene en cuenta opciones tanto para pregrado como para posgrado, dentro y fuera del país, así como para programas de formación técnica y de desarrollo humano.

Calendario de Inscripciones 2026-1

La apertura de las solicitudes no será simultánea, sino que se efectuará de forma escalonada según la línea de crédito, a partir del 24 de noviembre.

Pregrado y Sostenimiento (públicas): las líneas a mediano y corto plazo (como plan flexible, plan equilibrio y plan ágil) estarán disponibles del 24 de noviembre al 1 de diciembre. Los créditos de sostenimiento para estudiantes de IES públicas también se incluyen en este período.

Tipos de Financiamiento y Esquemas de Pago

La flexibilidad en los planes de financiación es una de las características centrales de la convocatoria 2026-1.

Pregrado (mediano plazo): se permite pagar el 30% o el 60% del crédito mientras el estudiante cursa el programa, difiriendo el porcentaje restante para después de la graduación.

Además de los nuevos créditos, el ICETEX garantizó la renovación de la financiación a más de 100.000 estudiantes que ya son beneficiarios y que continúan cursando estudios en instituciones públicas y privadas. Estos estudiantes deben ingresar a la página web de la entidad y completar el proceso de actualización de datos y renovación a más tardar el 6 de marzo de 2026.

Un punto relevante de la convocatoria es la profundización del modelo ‘Alianza + Futuro’, el cual ofrece tasas de interés preferenciales para programas de pregrado y posgrado ofrecidos por instituciones que tengan convenio bajo este modelo.

Es fundamental que los aspirantes realicen sus solicitudes de forma directa a través de los canales oficiales, ya que el trámite no tiene costo. La aprobación de todos los créditos dependerá del cumplimiento de los requisitos establecidos y de la disponibilidad presupuestal.

