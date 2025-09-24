ENEL abrió convocatoria de prácticas profesionales para 2026-1: Conozca requisitos y aplique

Enel Colombia lanzó su convocatoria de prácticas, ofreciendo 149 cupos a nivel nacional con alta remuneración, modalidad híbrida y la opción de ser semillero de futuros líderes en la transición energética.

La multinacional abrió oficialmente su proceso de vinculación de estudiantes en etapa de práctica, para lo que representará el ciclo de inicio profesional 2026-1.

Esta convocatoria, dirigida a jóvenes universitarios interesados en el sector energético, es una de las más relevantes del año y busca asegurar el talento que guiará los proyectos de innovación y sostenibilidad de la compañía.

La oportunidad se extiende a diversas áreas profesionales, rompiendo el esquema tradicional para incluir perfiles variados. Los espacios están disponibles específicamente para estudiantes de Ingenierías, Derecho, Comunicación, Administración de Empresas, Economía y Contaduría, además de otras disciplinas con conocimientos afines.

Requisitos para la Postulación

Para que la postulación sea considerada exitosa, los estudiantes deben cumplir con los siguientes criterios:

Los aspirantes deben estar cursando los últimos semestres de su carrera.

de su carrera. Es indispensable tener matrícula (para el semestre correspondiente) y contar con el aval de la universidad para realizar prácticas profesionales

Se exige disponibilidad de tiempo completo. Si debe inscribir que inscribir materias, estas no deben interferir con el horario laboral (se sugiere que sean vistas en horario nocturno, viernes por la tarde o fines de semana)

Buscan jóvenes con curiosidad, proactividad y ganas de aprender, según la empresa se valora la alta capacidad de adaptación, recursividad, mentalidad proactiva junto con la posesión de valores morales y éticos.

¿Cuál es el plazo y las localidades de la convocatoria?

Las personas interesadas deben actuar con rapidez, ya que el plazo final para inscribirse en la convocatoria de Enel es el 30 de septiembre. El proceso de registro se lleva a cabo a través de una plataforma específica de la compañía.

Es crucial señalar que las vacantes están distribuidas geográficamente a nivel nacional, abarcando tanto sedes administrativas como operativas en cuatro departamentos clave:

Bogotá

Cundinamarca

Huila

Atlántico

Los aspirantes deben contar con la posibilidad de residir o desplazarse al lugar donde se encuentre disponible la vacante.

¿Cuál es la modalidad de las prácticas y la remuneración?

La empresa ha estructurado unas prácticas llenas de beneficios diseñadas para equilibrar la vida personal y profesional de los jóvenes.

La práctica profesional cuenta con una remuneración mensual de $2.500.000.

Además del ingreso económico, la compañía ofrece una serie de comodidades que reflejan su enfoque en el bienestar y la modernización laboral:

Modalidad híbrida: los practicantes en sedes administrativas trabajan con un esquema flexible, combinando días en casa y en oficina.

los practicantes en sedes administrativas trabajan con un esquema flexible, combinando días en casa y en oficina. Jornada reducida: en roles administrativos, los viernes son de jornada corta hasta las 2:00 p.m.

en roles administrativos, los viernes son de jornada corta hasta las 2:00 p.m. Apoyo en la conectividad: se proporciona una ayuda económica para quienes trabajen bajo el modelo híbrido.

se proporciona una ayuda económica para quienes trabajen bajo el modelo híbrido. Día de bienestar: Acceso a un “Día de Balance” semestral, además de beneficios como gimnasio, terrazas y zonas de ideación en las sedes.

Acceso a un “Día de Balance” semestral, además de beneficios como gimnasio, terrazas y zonas de ideación en las sedes. Incentivos: Posibilidad de acceder a bonos de experiencias canjeables en cine, librerías y restaurantes.

El proceso de selección se ha transformado, adoptando la filosofía Open Power y rompiendo esquemas tradicionales al priorizar videos interactivos como carta de presentación sobre el formato de hoja de vida tradicional.

Esta ruta profesional se complementa con un plan de formación integral que potencia las capacidades de los futuros líderes. La compañía cuenta con el Sello de Oro de Equidad Laboral Equipares y ha sido reconocida como una “Empresa de los sueños de los jóvenes” en el estudio Carrera de los Sueños 2024.

Escuche W Radio en vivo: