OEA abrió convocatoria 2025 con becas del 50% en maestrías online para ingenieros: Link para aplicar

La Organización de Estados Americanos (OEA) publicó una convocatoria para todos los colombianos que estén interesados en realizar una maestría internacional.

De acuerdo con lo mencionado por la organización, de la mano de la escuela de posgrados Structuralia, se otorgarán más de 1.000 becas para realizar una maestría en áreas del conocimiento relacionadas con la tecnología, en modalidad virtual.

Según comentaron, el objetivo de estas becas es responder a la alta demanda de habilidades especializadas en el mercado laboral actual.

Fechas importantes

De acuerdo con el documento publicado por la OEA, los interesados en las becas tendrán plazo de inscribirse hasta el 10 de octubre.

Asimismo, los resultados serán publicados el 16 de octubre y el inicio de clases será el 21 de octubre.

¿Cuáles son los sectores en los que hay becas de la OEA?

La Organización de Estados Americanos (OEA) enlistó algunos de los programas más destacados, en los que se incluyen énfasis únicos en en Colombia.

Inteligencia Artificial & Big Data

BIM aplicado a la Ingeniería Civil

Eficiencia Energética y Energías Renovables

Gestión de Smart Cities o Ciudades Inteligentes

Bioconstrucción y Ecoarquitectura

Sistemas Robóticos y Automatización

Impresión 3D

Tecnología Energética para el Desarrollo Sostenible

¿Cómo postularse a las becas de la OEA 2025?

Tenga en cuenta que los cupos se asignarán por orden de llegada, por lo que se recomienda no dejar todo para lo último.

Para postularse, siga este paso a paso

Ingrese al portal de Structuralia y diríjase a la opción de becas OEA .

y diríjase a la opción de Complete todos los campos del formulario ‘Solicita información’

Revise la documentación que será enviada a su correo electrónico

Diligencie el siguiente formulario: becasoea.structuralia.com/postulacion

Adjunte la copia de la cédula, su hoja de vida y el diploma del título universitario.

Al momento de pasar el primer filtro, deberá responder una entrevista telefónica en la que un asesor del programa evalúa el perfil del candidato.

Requisitos para acceder a las becas de la OEA

Serán elegibles los interesados con nacionalidad y/o residencia legal permanente de cualquiera de los Estados Miembros de la SG/OEA;

Para ser beneficiario de la beca, el candidato deberá haber finalizado el proceso de admisión y haber sido admitido en el programa de estudios en STRUCTURALIA;

No haber recibido otras becas académicas de la OEA, en el mismo nivel de estudios propuesto a esta convocatoria. Los funcionarios de la SG/OEA, las personas que se encuentren bajo contrato por resultados con la SG/OEA, el personal de las Misiones Permanentes ante la OEA y sus familiares, no serán elegibles para recibir becas de la OEA.

Tenga en cuenta que las becas cubren el 50%. Sin embargo, las mujeres recibirán un 5% adicional “con el objetivo de contribuir a disminuir la desigualdad salarial frente a los varones en posiciones profesionales similares“.