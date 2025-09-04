Alcaldía de Bucaramanga comprará patrulla de bienestar animal

Bucaramanga

La alcaldía de Bucaramanga confirmó que el próximo 16 de septiembre se hará la compra de la patrulla de bienestar animal y así se tendrán las herramientas para atender los casos de maltrato animal en la ciudad, esto dando cumplimiento a uno de los proyectos que había sido incluido en el plan de desarrollo municipal.

Los concejales Carlos Parra y Camilo Machado presentaron un proyecto para que se incluyera la compra de esta patrulla en el plan de desarrollo municipal y el secretario de hacienda de Bucaramanga, Reynaldo D’Silva confirma que la próxima semana se hará la adjudicación de este contrato.

“Esto se está haciendo con nuestra fuente de financiación que es el fondo de vigilancia, no por el fondo de seguridad que tiene una destinación diferentes”, indicó el secretario D’Silva.

Agregó el secretario que esta compra es prioridad en la administración pues se busca agilizar la atención a los casos de violencia en contra de los animales que en la ciudad han sido recurrentes en los últimos días.

Esta patrulla estará dotada con las especificaciones técnicas que le permitirá ser idónea para la atención de los casos de maltrato animal y su valor asciende los 500 millones de pesos y llega a fortalecer la lucha contra la violencia de los animales tras la aprobación de la Ley Ángel.