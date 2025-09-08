Trabajo en Bogotá: Alcaldía abrió más de 450 vacantes, lista completa y link oficial para postular

En muchas ocasiones encontrar trabajo se puede convertir en un trabajo tedioso cuando no hay muchas vacantes de empleo o cuando se exigen diversos requisitos que complican el proceso de selección; sin embargo, ‘Talento Capital’ dio apertura a nuevos puestos de trabajo.

“Acceda a las 458 vacantes laborales que trae la Agencia Distrital de Empleo con su estrategia ‘Talento Capital’ hasta el sábado 13 de septiembre de 2025. Entre las vacantes hay 302 cargos que no requieren experiencia previa. Hay cargos en sectores de servicios, logística, comercio y producción“, expone la Alcaldía.

¿Cuáles son las vacantes disponibles?

Según explican, la oferta incluye cargos en sectores de servicios, logística, comercio y producción, con sueldos que van hasta 9 salarios mínimos legales vigentes.

Estos son los cargos disponibles que estarán abiertos para postulación hasta el sábado, 13 de septiembre de 2025, con postulación virtual:

Auxiliar de producción.

Auxiliar de almacén.

Agente de rampa 3.

Conductor - movilización de equipo de aeropuerto.

Operario empaque vía Siberia.

Operario planta.

Promotor de venta.

Packaging.

Administrador.

Asesor comercial.

Analista de investigación y desarrollo.

Auxiliar de servicios generales.

Publicista junior.

Desarrollador semi-senior.

Líder servicio cliente.

Técnico electrónico.

Auxiliar contable.

Almacenista.

Auxiliar de enfermería.

Auxiliar de mercadeo.

Técnico en electrónica.

Conductor de pasajeros.

Administrativa.

Auxiliar de enfermería - consulta externa.

Vigilante.

Auxiliar cocina - cafetería.

Analista de facturación crédito y cartera.

Talento administrativos.

Operario de empaque.

Analista SGI.

Profesional SST.

Contador público.

Ecografista.

Gestor de propuestas comerciales.

Asesor inmobiliario.

Representante comercial.

Terapeuta ocupacional.

Docente de educación media académica.

¿Cómo participar de la convocatoria?

Para participar de esta convocatoria virtual de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá primero debe registrarse en www.serviciodeempleo.gov.co, completar su hoja de vida y aplicar a las vacantes de su interés.

Asimismo, si necesita recibir orientación presencial podrá acudir al punto de atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, ubicado en la carrera 13 # 27-00, local 12, de lunes a viernes, entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

¿Cómo acceder a las vacantes laborales y ferias de empleabilidad en Bogotá?

Cada semana se publica en el Portal Bogotá las vacantes disponibles, requisitos y otros datos para que los interesados puedan acceder a estas ofertas. Es importante tener la hoja de vida actualizada y realizar los registros en la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá.

Conozca las convocatorias laborales de cada semana y las ferias disponibles de ‘Talento Capital’, ingresando a: Trabajo sí hay en Bogotá, haga clic aquí . Para acceder a las ofertas de empleo, las personas deben registrar su hoja de vida en www.bogotatrabaja.gov.co y en www.serviciodeempleo.gov.co. Estas plataformas agilizan el proceso de conexión entre los candidatos (as) y los empleadores. Una vez registrados, pueden buscar las vacantes de su interés con las palabras clave o número de vacante y postularse de manera rápida y sencilla.

Hay que destacar que las vacantes y ofertas laborales disponibles no tienen ningún costo y no se hacen intermediaciones para estos procesos.