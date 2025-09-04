Nueva oferta de trabajo en Chile: Es con el SENA y pagan más de 3 millones, link para postularse

El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, es una de las instituciones de educación gratuita más reconocidas en el país, pues ofrece gran variedad de programas académicos para todas las personas.

Sin embargo, el SENA no solo ofrece a la gente la posibilidad de desarrollarse en materia académica, sino también en aspecto laboral donde, para esta ocasión, abrió 30.000 nuevas vacantes en todo el país y para diferentes áreas.

Las regiones con mayor número de vacantes son:

Bogotá con 13.000.

Antioquia con 4.000.

Cundinamarca 3.000

Valle del Cauca 2.000.

Entre los perfiles más buscados se encuentran vendedores, auxiliares contables, conductores, técnicos en electricidad, asesores comerciales y obreros de construcción

¿Cuáles son las vacantes de empleo en Chile?

Entre las vacantes disponibles que tiene el SENA en el exterior aparece la de Chile, que llevaría a cabo en la región metropolitana de Santiago.

Se trata de dos vacantes para ingenieros electrónicos, con fecha límite de postulación hasta el 30 de septiembre o hasta que se cumpla la totalidad de cupos de postulación.

El rango salarial para este cargo es de: $3.000.001 - $3.500.000

La Agencia Pública de Empleo del SENA también abrió vacantes en el exterior para los colombianos que deseen salir del país para trabajar, estas son:

Canadá: Oportunidades para ensambladores de aeronaves.

Oportunidades para ensambladores de aeronaves. Alemania: Vacantes para enfermeros, 15 para instrumentadores quirúrgicos y 15 para profesores de preescolar.

¿Cómo postularse a las vacantes de empleo del SENA?

Para inscribirse a la convocatoria de empleo, deberá cumplir con el 100% de los requisitos, y registrar su hoja de vida en la plataforma de la Agencia Pública de Empleo SENA.

Deberá buscar la convocatoria específica que desee entre toda la oferta de vacantes, podrá ver la cartelera completa haciendo CLIC AQUÍ.

Allí deberá completar todos los datos y documentos que le solicitan para la postulación. Luego de la verificación de su perfil, en caso de ser preseleccionado, tendrá que hacer una entrevista y/o prueba técnica.

En el link expuesto no solo hallará las vacantes en el exterior sino las miles de vacantes en los diferentes departamentos del país.

¿Cómo funciona la Agencia Pública de Empleo del SENA?

La Agencia Pública de Empleo (APE) ofrece día a día diferentes vacantes para varios campos de acción en Colombia.

A través de esta, el SENA gestiona los mecanismos y estrategias de atención dirigidas a poblaciones vulnerables, con el fin de aportar al mejoramiento de su perfil ocupacional y aumentar sus niveles de inserción social y productiva.

Por otro lado, se debe recordar que el SENA brinda acompañamiento a poblaciones caracterizadas como vulnerables, tales como: víctimas de violencia, personas con discapacidad, grupos étnicos, personas privadas de la libertad, madres cabeza de hogar, reintegrados y reincorporados, jóvenes vulnerables, adolescentes en conflicto con la Ley Penal, migrantes, entre otros.