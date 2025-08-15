Sena cambió su plataforma: Link oficial para inscribirse a los programas y cursos gratuitos

Los cursos del Sena son unos de los más buscados por miles de niños, jóvenes y adultos debido al amplio catálogo que ofrecen y las diversas áreas a las que puede aplicar gratuitamente e incluso, desde la comodidad de su casa.

Desde hace un par de años, la plataforma conocida era Sena Sofía Plus, la cual otorga el listado completo de los cursos, carreras y demás programas virtuales, presenciales y gratuitos que hay disponibles en cada región del país.

Sin embargo, en 2024 el Sena anunció un cambio en su plataforma, pasó de llamarse ‘Sena Sofía Plus’ a llamarse ‘Zajuna’, un sistema de administración virtual de aprendizaje que creó la entidad y que según mencionaron, está en funcionamiento desde el 1 de julio del 2024.

Nuevamente, la entidad realizó cambios en su plataforma web. Esta vez, modificó la cara de la página en su totalidad, implementando tonos nuevos y ofreciendo un portal mucho más interactivo.

Lea aquí: Curso SENA para aplicación de técnicas de maquillaje social: ¿Cuánto dura y cómo inscribirse?

¿Cuál es el nuevo portal de los cursos del Sena?

Se trata de Betowa, el nuevo aplicativo del Sena, un chat que lo guiará paso a paso en su nueva aventura de formación, el cual podrá usar de manera fácil, gratuita y sin necesidad de intermediarios.

Además, la entidad explicó que es una plataforma “más veloz, más accesible y una experiencia fresca, moderna e intuitiva”.

¿Cómo inscribirse a los cursos del SENA?

Ingrese al portal www.betowa.sena.edu.co Diríjase a la parte inferior donde dice ‘Nuestra oferta educativa’ Seleccione la modalidad que más le guste y se acomode a sus intereses. Allí podrá encontrar el listado de cursos y programas a los que puede acceder. Haga clic sobre el curso que desea realizar Lea con detenimiento los requisitos Haga clic en la opción de ‘Inscribirse’ y listo.

Lea también: Sena: estos son los requisitos para inscribirse a un programa presencial

Paso a paso para inscribirse a un curso del Sena

Recuerde que luego de su inscripción deberá estar atento a su celular o correo electrónico, pues el Sena buscará contactarse con usted para entregarle detalles de los cursos que debe tomar.

Si opta por hacer un curso en modalidad presencial, deberá dirigirse a alguno de los 118 centros de formación de la entidad que están ubicados en distintas ciudades y municipios del país.

¿Qué tipos de cursos hay en el Sena?

El Sena cuenta con una amplia oferta educativa en distintas modalidades.

Actualmente, la entidad ofreces cursos en:

Modalidad virtual: 448 disponibles

Entre los que se encuentran 401 en complementaria virtual, 29 técnicos, 15 tecnólogos y 3 cursos especiales.

Presencial: 537 disponibles y 4 a distancia

Entre los que se encuentran 195 en el área de cliente, 183 en producción, 75 en diseño, 58 en materiales herramientas y muchos más.

Idiomas:

Hay 8 en modalidad presencial, 8 cursos presenciales, 8 en el área de cliente y 6 con 48 horas de duración.

Puede leer: Sena abrió vacantes para enfermeros colombianos en Alemania: pagan $12 millones; link para aplicar

Escuche W Radio en vivo aquí: