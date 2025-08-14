SENA abrió inscripciones para técnico en agente de tránsito y transporte: requisitos y link oficial
¿Quiere estudiar para ser agente de tránsito? Conozca el curso de formación virtual del SENA.
El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) es una entidad que brinda formación gratuita a los colombianos y extranjeros que residen legalmente en el país con el fin de que tengan la oportunidad de cursar programas técnicos, tecnológicos y complementarios que les ayude a adquirir las competencias necesarias para ocupar puestos de importancia en empresas privadas o públicas.
En este caso hablaremos del técnico de agente de tránsito y transporte, donde el aprendiz podrá implementar procedimientos técnicos y legales para la regulación y la solución de conflictos de movilidad, además, desarrollará habilidades en orientación en normas de convivencia ciudadana y seguridad vial, lo que permitirá desempeñarse en la realización de campañas de promoción en organismos de tránsito y transporte.
Lea también: Cursos gratuitos de cocina del Sena que duran 40 horas: la mayoría son virtuales
El agente de tránsito y transporte tiene un rol clave, ya que tiene la responsabilidad de regular, controlar y mantener la libre circulación de vehículos automotores.
¿De qué trata el técnico en agente de tránsito en el SENA?
Este técnico se lleva a cabo de forma 100% virtual, como muchos otros, tanto técnicos como tecnológicos en el servicio de aprendizaje.
- El periodo académico será desde el 29 de septiembre de 2025 hasta el 28 de diciembre de 2026.
Tiene una duración de poco más de tres meses y para inscribirse debe contar con un computador o tablet con acceso a internet, ingresando a www.senasofiaplus.edu.co
Lea también: ¿Cómo certificar los estudios con el SENA? Paso a paso y link oficial
Entre las principales habilidades que aprenderá están, entre otros:
- Aplicación de conocimientos de las ciencias naturales de acuerdo con situaciones del contexto productivo y social.
- Aplicar prácticas de protección ambiental.
- Seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las políticas organizacionales y la normatividad vigente.
- Caracterizar accidentes de tránsito de acuerdo con normativa de tránsito y transporte.
- Desarrollar procesos de comunicación eficaces y efectivos.
- Teniendo en cuenta situaciones de orden social
- Personal y productivo.
- Ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la constitución política y los convenios internacionales.
- Enrique low murtra-interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz.
- Estructurar hechos de acuerdo con normativa procesal y metodologías técnicas criminalísticas.
- Fomentar cultura emprendedora según habilidades y competencias personales.
- Generar hábitos saludables de vida mediante la aplicación de programas de actividad física en los contextos productivos y sociales.
- Implementar registro de acuerdo con procedimiento técnico de policía y marco legal.
- Intermediar conflictos de acuerdo con normativa de conciliación.
- Orientar formación presencial de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa.
- Razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales.
- Sociales y personales.
- Regular movilidad vial de acuerdo con normativa de tránsito y transporte.
- Resultado de aprendizaje de la inducción.
- Resultados de aprendizaje etapa práctica.
- Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información.
Lea también: ¿Cómo inscribirse a cursos presenciales de inglés en el SENA? Este es el paso a paso
¿Cuáles son los requisitos y cómo inscribirse?
Se requiere que el aprendiz tenga dominio de las condiciones básicas relacionadas con mantener los datos actualizados en la página web, además de contar con:
- Ser mayor de 14 años de edad.
- Tener acceso a internet estable para clases virtuales.
- Conocimientos básicos de informática.
- Disponibilidad de tiempo para dedicar al estudio.
- Motivación y compromiso para completar el programa
- Tener un dispositivo (computador, tablet o teléfono) para acceder a la plataforma.
- Licencia de conducción A2 y C1. Acuerdo 051 de 1993.
Asimismo, es necesario que cuente con conocimientos básicos del manejo de un computador.
Este es el link para inscribirse: https://betowa.sena.edu.co/oferta/agente-de-transito-y-transporte?modality=V&enrollCourse=3299572