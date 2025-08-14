SENA abrió inscripciones para técnico en agente de tránsito y transporte: requisitos y link oficial

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) es una entidad que brinda formación gratuita a los colombianos y extranjeros que residen legalmente en el país con el fin de que tengan la oportunidad de cursar programas técnicos, tecnológicos y complementarios que les ayude a adquirir las competencias necesarias para ocupar puestos de importancia en empresas privadas o públicas.

En este caso hablaremos del técnico de agente de tránsito y transporte, donde el aprendiz podrá implementar procedimientos técnicos y legales para la regulación y la solución de conflictos de movilidad, además, desarrollará habilidades en orientación en normas de convivencia ciudadana y seguridad vial, lo que permitirá desempeñarse en la realización de campañas de promoción en organismos de tránsito y transporte.

El agente de tránsito y transporte tiene un rol clave, ya que tiene la responsabilidad de regular, controlar y mantener la libre circulación de vehículos automotores.

¿De qué trata el técnico en agente de tránsito en el SENA?

Este técnico se lleva a cabo de forma 100% virtual, como muchos otros, tanto técnicos como tecnológicos en el servicio de aprendizaje.

El periodo académico será desde el 29 de septiembre de 2025 hasta el 28 de diciembre de 2026.

Tiene una duración de poco más de tres meses y para inscribirse debe contar con un computador o tablet con acceso a internet, ingresando a www.senasofiaplus.edu.co

Entre las principales habilidades que aprenderá están, entre otros:

Aplicación de conocimientos de las ciencias naturales de acuerdo con situaciones del contexto productivo y social.

Aplicar prácticas de protección ambiental.

Seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las políticas organizacionales y la normatividad vigente.

Caracterizar accidentes de tránsito de acuerdo con normativa de tránsito y transporte.

Desarrollar procesos de comunicación eficaces y efectivos.

Teniendo en cuenta situaciones de orden social

Personal y productivo.

Ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la constitución política y los convenios internacionales.

Enrique low murtra-interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz.

Estructurar hechos de acuerdo con normativa procesal y metodologías técnicas criminalísticas.

Fomentar cultura emprendedora según habilidades y competencias personales.

Generar hábitos saludables de vida mediante la aplicación de programas de actividad física en los contextos productivos y sociales.

Implementar registro de acuerdo con procedimiento técnico de policía y marco legal.

Intermediar conflictos de acuerdo con normativa de conciliación.

Orientar formación presencial de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa.

Razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales.

Sociales y personales.

Regular movilidad vial de acuerdo con normativa de tránsito y transporte.

Resultado de aprendizaje de la inducción.

Resultados de aprendizaje etapa práctica.

Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información.

¿Cuáles son los requisitos y cómo inscribirse?

Se requiere que el aprendiz tenga dominio de las condiciones básicas relacionadas con mantener los datos actualizados en la página web, además de contar con:

Ser mayor de 14 años de edad.

Tener acceso a internet estable para clases virtuales.

Conocimientos básicos de informática.

Disponibilidad de tiempo para dedicar al estudio.

Motivación y compromiso para completar el programa

Tener un dispositivo (computador, tablet o teléfono) para acceder a la plataforma.

Licencia de conducción A2 y C1. Acuerdo 051 de 1993.

Asimismo, es necesario que cuente con conocimientos básicos del manejo de un computador.

Este es el link para inscribirse: https://betowa.sena.edu.co/oferta/agente-de-transito-y-transporte?modality=V&enrollCourse=3299572