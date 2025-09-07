Comenzó inscripción para becas Chevening 2026: Cubre costos de viaje y matrícula, aplique

El Gobierno de Reino Unido abrió una convocatoria por medio del programa ‘Chevening’ el cual ofrece becas completamente financiadas para estudiar dentro del país, con matrículas gratis, educación de alta calidad y oportunidades de networking para todos los ciudadanos a nivel mundial interesados en estudiar en otro país.

El programa se encuentra financiado y respaldado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo, además de diversas organizaciones e instituciones asociadas, las cuales buscan ayudar a todos los beneficiarios a obtener un título certificado y un puesto de alta calidad a nivel laboral.

Los becarios obtendrán los beneficios de las tasas de matrículas completamente financiadas, un reconocimiento monetario mensual, viajes desde y hacia Reino Unido respaldados por el programa, un presupuesto económico al llegar al país y otro al salir finalizando los estudios, los costos gratuitos en caso de solicitar alguna visa y finalmente una beca adicional para asistir alguno de los eventos del programa Chevening.

¿Cuáles son los requisitos para aplicar al programa Chevening en Reino Unido?

En la plataforma web de Chevening están los siguientes requisitos con los que debe cumplir para ser elegible a las becas:

Ser ciudadano de un país o territorio elegible para Chevening (Colombia está incluído).

Comprometerse a regresar al país de origen durante al menos dos años después de que finalice su beca.

Tener al menos 2.800 horas de experiencia laboral tras graduarse de la licenciatura. Esto equivale aproximadamente a dos años de trabajo a tiempo completo.

Poseer un título universitario de grado que permita acceder a un programa de máster en el Reino Unido.

Solicite su plaza en tres cursos universitarios del Reino Unido diferentes y elegibles. Debe haber recibido una oferta de al menos uno de estos cursos antes de la fecha límite.

Podrá encontrar los cursos en el link a continuación: https://www.chevening.org/resource-hub/guidance/courses/

¿Cómo inscribirse al programa Chevening?

Las personas interesadas en participar deberán presentar todos sus documentos educativos, referencias y la oferta universitaria a la que desea aplicar en Reino Unido.

El objetivo principal es que, una vez terminados sus estudios, las y los becarios establezcan relaciones duraderas con el Reino Unido y regresen a su país de origen para lograr un impacto social positivo en su área de interés.

Para inscribirse debe seguir el paso a paso a continuación:

Paso 1: Complete el formulario de registro en línea

Complete el formulario de registro en línea Paso 2: Pase el verificador de elegibilidad

Pase el verificador de elegibilidad Paso 3: Anote su código de acceso

Anote su código de acceso Paso 4: Complete cada sección del formulario de solicitud

Complete cada sección del formulario de solicitud Paso 5: Envíe su solicitud.

Tenga en cuenta que está estrictamente prohibido usar software de IA para generar respuestas en las solicitudes de Chevening.

Solo estará abierto para postulaciones hasta el 7 de octubre de 2025. Podrá realizar todo el proceso en el link a continuación: https://www.chevening.org/scholarship/colombia/