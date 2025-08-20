ICETEX abrió becas de hasta 100% para estudiar presencial y virtual en Colombia: requisitos y link

Si bien actualmente un titulo universitario logra abrir miles de puertas y oportunidades laborales mucho más fácil, hay quienes buscan no solo quedarse con el diploma profesional sino que buscan crecer más y así, acercarse a mejores trabajos.

Sin embargo, hay quienes no tienen los recursos necesarios para seguir fortaleciendo la hoja de vida y se sienten obstaculizados.

Es por eso que entidades como el Icetex, Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, constantemente ofrecen ayudas y alivios para todos los colombianos que están interesados en seguir estudiando.

Además de otorgar créditos educativos, la entidad está ofreciendo becas para realizar posgrados virtuales o presenciales con financiación del 100% en Colombia.

¿Cómo son las becas de ICETEX con financiación del 100%?

ICETEX abrió becas de 50%, 70% y 100% con la ESEIT (Escuela Superior de Empresa, Ingeniería y Tecnología).

Se trata de “una institución colombiana de educación superior que forma parte de la red internacional Planeta Formación y Universidades. Ofrece a los bachilleres colombianos, que hayan obtenido su título en el país, la oportunidad de cursar programas de pregrado, tanto en modalidad presencial como virtual, en diversas áreas del conocimiento”.

¿Cuáles son los requisitos para las becas de posgrado con ICETEX?

El programa está dirigido a graduados de bachillerato colombianos enfocados en áreas de interés como: ciencias básicas, tecnología e ingeniería.

Edad: La persona aspirante debe tener una edad comprendida entre 16 años y hasta 21 años al momento del cierre de la convocatoria. Puntaje global de las Pruebas ICFES Saber 11: Se evaluará el puntaje global de las Pruebas Saber 11 conforme al puntaje requerido. Formación académica requerida: Las personas aspirantes deben haber culminado el bachillerato en una institución educativa colombiana reconocida por el Ministerio de Educación Nacional (o la autoridad competente) y contar con el título de Bachiller debidamente registrado y avalado por la entidad educativa correspondiente. Admisión definitiva ante la Universidad: Las personas aspirantes deben contar con la admisión definitiva por parte de la institución educativa ESEIT para alguno de los siguientes programas de pregrado en el periodo 2025-2.

¿Qué programas hay disponibles y cómo es la financiación?

ICETEX aseguró que se cubrirá el 100% del costo de matrícula, únicamente para los siguientes programas de posgrado:

Ingeniería de Petróleo y Gas.

Publicidad y Mercadeo.

Administración de Empresas.

¿Cuáles son los criterios de preselección para estas becas con ICETEX?

Icetex establece los siguientes criterios de selección con sus porcentajes:

Pruebas ICFES Saber 11 (50%): Se evaluará el puntaje global de las Pruebas ICFES Saber 11.

Se evaluará el puntaje global de las Pruebas ICFES Saber 11. Factor Socioeconómico (30%): El postulante debe presentar el certificado del padre, madre o tutor legal con quien conviva, debidamente registrado y actualizado en el SISBEN IV. Este registro debe estar actualizadas en vigencia 2025 en el nuevo Sisben IV.

El postulante debe presentar el certificado del padre, madre o tutor legal con quien conviva, debidamente registrado y actualizado en el SISBEN IV. Este registro debe estar actualizadas en vigencia 2025 en el nuevo Sisben IV. Proveniencia Regional del título de bachiller (20%): La verificación de la categoría del municipio o ciudad de residencia se verificará directamente por el ICETEX, con el municipio registrado en el título de Bachiller, conforme a la información publicada por la Contaduría.

Se otorgarán hasta 10 puntos adicionales que se sumarán a los 100 puntos de calificación máxima a otorgar, los cuales no serán acumulables, pudiendo obtener hasta 110 puntos a las personas aspirantes que acrediten alguna de las siguientes condiciones:

Comunidades étnicas reconocidas por el Ministerio del Interior

Certificado de pertenencia a organización social.

El documento deberá contar con NIT; teléfono o correo o página web de contacto para validación. En caso de no contar con este requerimiento, no se tomará en cuenta para puntos adicionales.

Conozca los detalles aquí: https://web.icetex.gov.co/es/-/2025-becas-100-por-ciento-pregrados-eseit