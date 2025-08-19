Icetex ofrece becas del 70% y 100% para maestrías virtuales: ¿cómo postularse?

Estudio en Estados Unidos y logo de Icetex. Foto: Getty Images/ Icetex

Si bien actualmente un titulo universitario logra abrir miles de puertas y oportunidades laborales mucho más fácil, hay quienes buscan no solo quedarse con el diploma profesional sino que buscan crecer más y así, acercarse a mejores trabajos.

Sin embargo, hay quienes no tienen los recursos necesarios para seguir fortaleciendo la hoja de vida y se sienten obstaculizados.

Es por eso que entidades como el Icetex, Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, constantemente ofrecen ayudas y alivios para todos los colombianos que están interesados en seguir estudiando.

Además de otorgar créditos educativos, la entidad está ofreciendo becas para realizar maestrías online en Estados Unidos.

Becas del Icetex para maestrías virtuales en Estados Unidos

El Icetex anunció becas del 70% y del 100% para maestrías online para diferentes áreas en la Universidad Broward International de Estados Unidos.

País: Estados Unidos

Estados Unidos Área de estudio: Diferentes áreas

Diferentes áreas Oferente: Broward International University

Broward International University Duración del programa: 18 meses

18 meses Fecha inicio: Octubre 2025

Octubre 2025 Título a obtener: USA Degree Oficial

USA Degree Oficial Ciudad: Miami

Miami Centro docente: Broward International University

Broward International University Tipo de curso: Online

Online Idioma: Español

Español Fecha final: Marzo 2027

Marzo 2027 Estudio: Maestría

¿Cómo postularse?

Debe ingresar al portal web del Ictex o entrar directamente haciendo clic aquí. Lea con detenimiento los requisitos y documentos que debe completar para inscribirse En la parte inferior, haga clic en el botón ‘Ingrese para postularse’. Cree una cuenta (de ser necesario) y siga el paso a paso que la plataforma le indica.

¿Quiénes pueden postularse a las becas del Icetex?

El Icetex explicó que este programa está dirigido a profesionales universitarios colombianos que acrediten experiencia en áreas afines a los programas de maestría de Broward International University BIU.

“Se dará preferencia a quienes cuenten con trayectoria profesional en el campo del programa a cursar o que se desempeñen en entidades públicas o privadas“, detalló la entidad.

La persona debe ser mayor de 21 años y menor de 65 años.

Las personas aspirantes deben haber culminado sus estudios de pregrado en una institución de educación superior en Colombia reconocida por la autoridad competente en materia de educación.

Las personas aspirantes deben tener un promedio mínimo de notas de 4,2/5,0 de pregrado.

La persona aspirante deberá acreditar un mínimo de 24 meses de experiencia profesional, contados a partir de la obtención del título universitario, en áreas relacionadas con el programa de maestría que desea cursar.

Las personas aspirantes deben contar con la admisión definitiva por parte de la institución educativa para alguno de los siguientes programas en el periodo 2025-2.

¿Cuánto cubre el Ictex?

El Icetex ofrece 8 becas del 100% del valor de la matrícula para los siguientes programas:

Master en Administración de negocios con énfasis en Emprendimiento

Master en Administración de negocios con concentración en Transformación digital y Desarrollo de negocios

Master en Educación Virtual con Concentración en Liderazgo y Sostenibilidad

Master en Ingeniería de Software

Y 30 becas del 70% para los siguientes programas: