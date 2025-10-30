Esperanza para los estudiantes del Icetex: MinEducación anuncia subsidio a la tasa de interés

El ministro de Educación, Daniel Rojas, fue el encargado de hacer el anuncio para los miles de jóvenes afectados tras el retiro del subsidio a la tasa de interés de los créditos educativos que da el Icetex. “Esta es la primera de varias mesas técnicas que tendremos para dar solución a cientos de estudiantes que hoy tienen créditos con esta entidad. La primera noticia y el primer resultado es que hemos encontrado los recursos que se transferirán para garantizar el subsidio a la tasa de interés para la vigencia 2025 e inicio de 2026”, anunció el ministro Rojas.

El pasado 27 de octubre más de 300 estudiantes enviaron una carta a la mesa directiva de la Comisión Primera del Senado en donde manifestaron su respaldo al Proyecto de Ley que planteó una reforma estructural al sistema de crédito educativo y pidieron colaboración frente a las millonarias deudas que les quedaron luego de que el gobierno retirará el subsidio a la tasa de interés.

Tras esta petición los senadores Soledad Tamayo (Partido Conservador), Aída Avella (Pacto Histórico), Carlos Guevara (MIRA-Colombia Justa Libres), Carlos Julio González (Cambio Radical) y Guido Echeverri (Alianza Verde Centro Esperanza Coalición) se reunieron en mesas técnicas que permitieron el resultado de nuevos subsidios.

Este acuerdo garantiza el subsidio durante 2025 e inicios de 2026, beneficiando a miles de jóvenes con créditos activos.