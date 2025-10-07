Nueva convocatoria 200 becas para maestría europea en línea: Conozca los requisitos y cómo aplicar

Una alianza entre Educa Edtech y la Secretaría de Gobierno de Bogotá abrió la puerta para la educación internacional en modalidad virtual lo que significa un impulso significativo en América Latina, esta oportunidad única para acceder a 200 becas de hasta el 80% en programas de posgrado y pregrado 100% en línea, con el respaldo de instituciones europeas y mexicanas, disponibles por un mes.

Esta iniciativa, que forma parte de la campaña “1.000 en un Día” impulsada por el Gobierno de Bogotá, busca transformar el futuro profesional de los ciudadanos mediante la formación de alta calidad, poniendo a disposición del público una oferta de más de 90 programas con calidad y acreditación de sello europeo.

¿Cuáles son los requisitos y oportunidades académicas?

La convocatoria se centra en dos tipos de programas: Maestrías de Doble Titulación Europea y pregrados (carreras universitarias).

Para quienes buscan especializarse y obtener un posgrado, se destinaron 70 becas que cubren hasta el 80% del costo para maestrías de doble titulación, las cuales pueden completarse en tan solo un año.

Para acceder a las becas de posgrado, es esencial cumplir con los siguientes requisitos:

Tener un título profesional .

. Estar dispuesto a asumir el porcentaje restante del costo del programa académico.

del costo del programa académico. Formalizar la postulación dentro del plazo de un mes calendario.

Los programas de doble titulación incluyen una certificación de la Universidad E-campus de Italia o UDAVINCI de México, junto con un segundo título expedido por ESIBE de España. Adicionalmente, se ofrecen 30 becas del 70% para pregrados de 3 años, con instituciones como UDAVINCI o CESUMA de México, para las cuales se requiere título de bachiller.

¿Cómo postularse a las becas?

La convocatoria estará abierta por un plazo de un mes calendario. Para iniciar el proceso y recibir información detallada sobre los programas o las becas activas, los interesados deben dejar sus datos a través de los canales oficiales del grupo educativo para que estos puedan contactarles.

Los estudiantes seleccionados podrán iniciar sus estudios durante el primer semestre del año 2026.

Educa Edtech respalda esta convocatoria con una trayectoria de más de 18 años formando alumnos a distancia en todo el mundo. El grupo agrupa más de 18 universidades y 28 facultades, ofreciendo un catálogo superior a 10.000 programas. Este tipo de formación, líder en rankings, ha demostrado un alto impacto laboral: el 90% de sus estudiantes encontraron nuevas oportunidades laborales al finalizar el máster.

Las instituciones aliadas, como E-CAMPUS y Esibe BS, garantizan una experiencia formativa de alta calidad en posgrados. Los aspirantes tienen la flexibilidad de financiar la parte no becada del programa hasta en 36 meses, dependiendo del plan de estudios elegido.

¿Cómo acceder a una beca del 100%?

Más allá de las becas parciales, Educa Edtech ha anunciado que otorgará una beca del 100% a uno de los participantes que se matriculen en la convocatoria.

Para optar por la beca completa, los interesados deben seguir un proceso adicional:

Matricularse en el programa de su elección

Subir un video de máximo un minuto a Instagram

a Instagram Etiquetar a @esibe_escuela y @gobiernobta

Mostrar de manera creativa los beneficios de estudiar internacionalmente desde Bogotá

los beneficios de estudiar internacionalmente desde Bogotá Ser el video con más ‘likes’

Esta oportunidad representa una apuesta por la capacitación a distancia con sello internacional, permitiendo a profesionales y bachilleres formarse “cómo y cuándo quieran”. Para solicitar información o resolver dudas sobre los programas o las becas activas, los interesados pueden dejar sus datos en los canales oficiales del grupo educativo.

