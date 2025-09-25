¡Aplique! Becas del 100% para maestrías virtuales en España con ICETEX: Inscripciones cierran pronto

Icetex y la bandera de España imagen de referencia. Fotos: Suministrada y Getty Images.

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) es una entidad que por medio de sus recursos apoya a los colombianos en su búsqueda de oportunidades educativas, tanto en el país, como en el extranjero.

Es así como publicaron becas del 100% para maestrías virtuales en España. En W Radio le contamos.

¿En qué consiste la convocatoria?

Pues bien, el Icetex puntualizó que las becas son con la Universidad Internacional de Valencia (VIU), que es una institución privada española especializada en educación superior 100% online, fundada en 2008 y gestionada por el Grupo Planeta Formación.

“La VIU ofrece más de 130 programas académicos en siete áreas del conocimiento, incluyendo Artes y Humanidades, Ciencia y Tecnología, Ciencias de la Salud, Educación, Empresa, Comunicación y Derecho”, así que las becas se enmarcan en estos programas.

Le puede interesar Conozca la lista de las instituciones extranjeras que ofrecen becas para colombianos, según Icetex

¿A quién está dirigida esta convocatoria?

Pues bien, el Icetex explicó en su página web que la convocatoria va dirigida "a profesionales universitarios colombianos residentes en Colombia, que acrediten experiencia en áreas afines a los programas de maestría ofrecidos por la Universidad Internacional de Valencia (VIU)“.

Adicionalmente, advirtieron que “se dará preferencia a quienes cuenten con trayectoria profesional en el campo del programa a cursar o que se desempeñen en entidades públicas o privadas".

Edad: La persona aspirante debe ser mayor de 21 años y menor de 65 años en el momento del cierre de la convocatoria. Formación académica requerida: Las personas aspirantes deben haber culminado sus estudios de pregrado en una institución de educación superior en Colombia reconocida por la autoridad competente en materia de educación. Es indispensable que las personas aspirantes cuenten con el título profesional correspondiente, debidamente registrado y avalado por la autoridad educativa competente o convalidado por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Promedio acumulado ponderado de pregrado: Las personas aspirantes deben tener un promedio mínimo de notas de 4,2/5,0 de pregrado de acuerdo con los parámetros de calificación establecidos en cada institución de educación superior de Colombia o su equivalente. Experiencia profesional: La persona aspirante deberá acreditar un mínimo de 24 meses de experiencia profesional, contados a partir de la obtención del título universitario, en áreas relacionadas con el programa de maestría que desea cursar. Admisión definitiva ante la Universidad: Las personas aspirantes deben contar con la admisión definitiva por parte de la institución educativa para alguno de los siguientes programas en el periodo 2025-2. Situación financiera con el ICETEX o Fondos en Administración: Si la persona aspirante es beneficiaria de alguna línea de crédito propia del ICETEX o de fondos en administración, no puede encontrarse en mora a la fecha de cierre de la convocatoria, en el pago de la obligación correspondiente.

Fechas de la convocatoria a estas becas

Comisión nacional de becas: 8 de octubre de 2025

8 de octubre de 2025 Apertura: 7 de septiembre de 2025

7 de septiembre de 2025 Cierre: Hasta las 5:00 de la tarde del 26 de septiembre de 2025

País: España

España Área de estudio: Diferentes áreas

Diferentes áreas Oferente: Universidad Internacional de Valencia (VIU)

Universidad Internacional de Valencia (VIU) Duración del programa: 12 meses

12 meses Fecha inicio: octubre 2025

octubre 2025 Título a obtener: Título Oficial

Título Oficial Ciudad: No aplica

No aplica Centro docente: No aplica

No aplica Tipo de curso: Online

Online Idioma: Español

Español Fecha final: Octubre 2026

Octubre 2026 Estudio: Maestría

Si desea conocer los requisitos y mucha más información, haga clic aquí.

Escuche W Radio en vivo: