En Bogotá abren más de 9.000 becas para estudios de educación superior y técnica: link para aplicar

Este lunes, 10 de noviembre, la Alcaldía de Bogotá publicó en su página web la apertura de más de 9.00 becas para poder adelantar estudios en educación superior y técnica.

Estas becas, según se mencionó, van de la mano con la Secretaría de Educación del Distrito (SED) y la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea) que, por medio de cinco convocatorias, ofertan 9.500 cupos en educación superior y técnica laboral, "con apoyos económicos, becas y nuevas líneas de financiación para garantizar que más jóvenes puedan ingresar, permanecer y graduarse de sus estudios".

Así las cosas, le contamos cuáles son las convocatorias y cómo puede inscribirse.

¿Cuáles son las convocatorias?

Pues bien, estas son las cinco convocatorias que están ofertando las más de 9.000 becas.

Jóvenes a la E4 — Educación Superior en universidades privadas

Se trata de la cuarta convocatoria de Jóvenes a la E, que ofrece más de 3.900 cupos “para bachilleres de colegios de Bogotá que hayan presentado la prueba Saber 11, de hasta 28 años, y que deseen cursar programas profesionales, tecnológicos y técnicos profesionales”.

Convocatoria: del 11 al 18 de noviembre de 2025.

del 11 al 18 de noviembre de 2025. Publicación de resultados: 15 de diciembre de 2025.

15 de diciembre de 2025. Inicio de clases: 2026, de acuerdo con los calendarios institucionales.

Talentos Excepcionales — nueva línea del programa Jóvenes a la E

Esta convocatoria beneficiará a esta serie de jóvenes:

294 estudiantes con puntajes en los percentiles 99 y 100 (situados en el 2% de mejor desempeño o con un puntaje superior a 370) en la prueba Saber 11

(situados en el 2% de mejor desempeño o con un puntaje superior a 370) en la prueba Saber 11 50 artistas destacados en áreas como música, danza, artes visuales o creación digital.

en áreas como música, danza, artes visuales o creación digital. 10 deportistas de alto rendimiento que representen a Bogotá.

que representen a Bogotá. Convocatoria: del 11 al 18 de noviembre de 2025.

del 11 al 18 de noviembre de 2025. Inicio de clases: 2026, de acuerdo con los calendarios institucionales.

FEST Atenea — Becas-crédito condonables

El programa FEST Atenea “está dirigido a jóvenes de estratos 1 a 4 y financia estudios técnicos, tecnológicos o universitarios en modalidad virtual, presencial o a distancia”, dice la Alcaldía.

Según mencionaron, “se condonará el 100% de los intereses si el estudiante se gradúa, más un 20% de condonación acumulable del capital, según el cumplimiento de una serie de condiciones:

Personas que estén clasificadas en el Sisbén IV entre los grupos A y C al graduarse (10%).

Mujeres (5%).

Personas en condición de vulnerabilidad estructural al graduarse (3%).

Personas que se en encuentren en el percentil 90 en el componente general de las pruebas Saber Pro o que se gradúen por encima del 5% superior de su clase (2%).

Convocatoria: 2 al 10 de diciembre.

2 al 10 de diciembre. Publicación de resultados: 29 de diciembre de 2025.

29 de diciembre de 2025. Inicio de clases: 2026, de acuerdo con los calendarios institucionales.

Jóvenes a la E — Educación Superior en instituciones públicas

“Esta línea otorga 2.600 cupos en instituciones de educación superior pública y más de 900 adicionales en programas de educación para el trabajo y desarrollo humano (ETDH) ofrecidos por el SENA”, dice el distrito.

Explicaron, además, que “los beneficiarios podrán recibir canastas alimentarias, tutorías académicas, acompañamiento psicosocial, servicios de salud mental y orientación vocacional, según la oferta de su universidad, además recibirán un apoyo económico equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente por semestre. Para acceder a estos beneficios, el aspirante deberá realizar su registro a través de la plataforma SICORE de la Agencia Atenea”.

Convocatoria: 24 de noviembre al 1 de diciembre de 2025.

24 de noviembre al 1 de diciembre de 2025. Publicación de resultados: 7 de enero de 2026.

7 de enero de 2026. Inicio de clases: enero de 2026.

Jóvenes a la E Formación para el Trabajo — educación flexible

La Alcaldía explicó que “en esta línea de Formación para el Trabajo no se tienen en cuenta criterios de mérito académico, por lo que representa una buena oportunidad para quienes no obtuvieron un puntaje alto en Saber 11″.

Convocatoria: 2 al 9 de diciembre de 2025.

2 al 9 de diciembre de 2025. Publicación de resultados: tercera semana de diciembre de 2025.

tercera semana de diciembre de 2025. Inicio de clases: 2026, según los calendarios de las instituciones participantes.

¿Cómo postularse a estas becas?

Para adelantar su proceso de postulación, visite la web de la Agencia Atenea y busque la convocatoria de su interés: www.agenciaatenea.gov.co

Según explicó la administración distrital, esta estrategia contó con una inversión de “$450.000 millones por parte de Bogotá, destinados a matrícula, apoyos de sostenimiento y canastas de bienestar y adicionalmente $108.000 millones aportados por las instituciones de educación superior aliadas".

