Colombia es el quinto país con mayor cantidad de estudiantes matriculados en España

Imagen de referencia a estudiantes en universidad/ Getty Images / Catherine Delahaye

Cifras reveladas por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España revelaron que en la Comunidad de Madrid hay 4.160 estudiantes colombianos matriculados en centros de estudios superiores.

El listado es encabezado por Francia y lo siguen Italia, China, Estados Unidos y Colombia, en ese orden.

A Colombia la sigue México en el listado, con 3.290 alumnos, y Perú con 2.869.

El informe también reveló que los alumnos procedentes de países latinoamericanos representan un 42.6% del total de estudiantes matriculados.

Según la Consejería de Educación, este auge académico se deriva de un tema económico, pues en 2023 el Gobierno regional anunció la modificación del decreto de precios públicos, que será puesta en marcha este año.

Esta modificación permite a los estudiantes universitarios procedentes de Hispanoamérica abonar las mismas tasas universitarias que los estudiantes españoles y los de la Unión Europea.

