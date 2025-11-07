Francia no suspende por ahora a Shein y abrirá procedimientos a otras plataformas en línea

El Gobierno francés decidió no suspender por el momento el acceso a Shein en el país tras constatar que ya no ofrece productos ilícitos en su web, aunque tendrá al gigante chino del comercio electrónico bajo “estricta vigilancia”, al tiempo que pondrá en marcha procedimientos contra otras plataformas.

El Ejecutivo de Sébastián Lecornu, que hará un nuevo balance la próxima semana, adoptó esta decisión al cumplirse el plazo de 48 horas que dio el pasado miércoles a Shein para cumplir la normativa francesa y europea, tras el escándalo causado al descubrirse que en su plataforma se vendían muñecas sexuales con aspecto de niñas o armas blancas (machetes o puños de acero).

Pese a evitar por ahora la suspensión, “los procedimientos legales contra Shein continúan”, declaró el Gobierno francés en un comunicado, en el que indicó también que iniciará “nuevos procedimientos en los próximos días” contra otras plataformas de comercio electrónico en las que se ha observado la venta de productos ilícitos, pero a las que no identificó.

Una “victoria fundamental”

El gobierno francés consideró una “victoria fundamental” para los consumidores y la seguridad pública haber logrado que Shein ya no ofrezca productos ilícitos en Francia, algo avalado por la Dirección General de Competencia, Consumo y Lucha contra el Fraude (DGCCRF).

Para tratar de evitar su suspensión en Francia, el gigante chino eliminó el miércoles temporalmente las ventas realizadas en la plataforma por vendedores externos y todos los productos de Shein que no son ropa.

Pero, según informó hoy el Gobierno, el Ministerio del Interior ha presentado este viernes una denuncia ante el Tribunal Judicial de París para poner fin al daño al orden público causado por las reiteradas infracciones de Shein.

Paralelamente, la Fiscalía de París ha encargado a la Oficina de Menores cuatro investigaciones relacionadas con la venta de muñecas sexuales de aspecto infantil.

La Fiscalía de París abrió a principios de esta semana una investigación a Shein por “difusión de imágenes o representaciones de menores de naturaleza pornográfica”, que también afecta a AliExpress, y por la “difusión de mensajes violentos, pornográficos o degradantes accesibles a menores”, en la que además de esas dos plataformas figuran la también china Temu y la estadounidense Wish.

