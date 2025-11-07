Bandera de Francia y logo de Shein. Fotos: Getty Images / X @SHEIN_Official

Francia toma medidas contra plataforma Shein por venta de muñecas sexuales con aspecto infantil

Romain Eskenazi, diputado francés por el Grupo Socialistas y Afines e integrante de la Comisión sobre Desarrollo Sostenible y Planificación del Territorio, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre la venta de muñecas sexuales con aspecto infantil, además de armas de categoría A, en la plataforma digital China, Shein.

Expresó que ese hallazgo fue una “sorpresa absoluta”. Detalló que “eran muñecas sexuales con figuras de niños. Este sitio también vendía armas de categoría A, de máxima seguridad”.

Asimismo, Eskenazi aseguró que descubrieron que Shein está vendiendo productos fuera de las normativas técnicas de la Unión Europea: “No respetan normas medioambientales y sanitarias”.

“Como presidente de la comisión encargada de ese tema, quisimos invitar al presidente encargado de Shein”, sostuvo, pero cuando descubrieron el asunto de las muñecas pornográficas, Se dieron cuenta que el asunto no se iba a resolver con conversaciones.

Medidas y sanciones contra Shein

Cierre de plataforma comercial: según expresó, Shein no se considera responsable de los productos que vende en su aplicación.

según expresó, Shein no se considera responsable de los productos que vende en su aplicación. Los paquetes enviados por Shein están siendo revisados, uno a uno, en los aeropuertos franceses.

