Abren preinscripciones para la transición de Colombia Mayor a la Renta Solidaria: requisitos y guía

El programa de Colombia mayor busca proteger al adulto mayor que se encuentra en estado de indigencia o de extrema pobreza y así mitigar el riesgo económico de la imposibilidad de generar ingresos y el riesgo de la exclusión social.

Actualmente, el departamento para la Prosperidad social del Gobierno Nacional está obteniendo la información por medio de un formulario de quienes, adultos mayores, cumplan los requisitos para Colombia Mayor y aún no han solicitado su inscripción en alistamiento para el Pilar Solidario.

En este formulario preguntan cuál es su sexo, su fecha de nacimiento y edad; la información que se registre será de uso exclusivo de prosperidad social y las alcaldías municipales para que se puedan contactar.

¿Qué es el pilar solidario?

Es un componente de la reforma pensional que garantiza una renta básica mensual a personas en condición de pobreza o vulnerabilidad y está destinado para sustituir de manera progresiva el programa de Colombia Mayor, sin tener que afectar a quienes se benefician de este actualmente.

Según Prosperidad social, es una política pública que reconoce el esfuerzo de toda una vida y no un acto de caridad.

Acorde con la página oficial de Prosperidad social, es una medida 100% incluyente, la cual beneficia a pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, campesinos y cuidadores, siempre y cuando cumplan los requisitos.

¿Cuáles son los requisitos?

Ser ciudadano (a) colombiano (a)

Tener mínimo 65 años de edad los hombres o mayor de 55 años con discapacidad

o mayor de 55 años con discapacidad Tener mínimo 60 años de edad las mujeres o mujer mayor de 50 años y poseer una pérdida de capacidad laboral o igual a 50%

o mujer mayor de 50 años y poseer una pérdida de capacidad laboral o igual a 50% Integrar el grupo de pobreza extrema , pobreza moderada o vulnerabilidad

, pobreza moderada o vulnerabilidad Acreditar residencia en el territorio colombiano mínimo de 10 años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud para acceder a la Renta Básica Solidaria

inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud para acceder a la Renta Básica Solidaria No tener pensión

Condiciones para dejar de recibir la transferencia

Si se detecta fraude o falsedad en la información

o falsedad en la información Si presenta la solicitud de retiro voluntario

Fallecen

No corrigen las causas de suspensión en un plazo de seis meses

Una vez entre en vigencia la ley, el pilar solidario, estará dirigido a personas mayores en situación de pobreza extrema, moderada, vulnerabilidad o discapacidad.

Se entregará una renta básica solidaria de 230.000 pesos, con hasta 12 pagos mensuales; la entidad administrará el sistema, definirá los mecanismos de pago, entrega y el tránsito del programa Colombia Mayor.

Prosperidad social prevé un seguimiento y evaluación anual para optimizar los procesos, garantizar un uso eficiente de los recursos y responder eficazmente a las necesidades de la población beneficiaria.

También hacen un llamado a que esta vinculación de ninguna manera tiene costo ni intermediarios, únicamente se hace por los portales oficiales de la entidad.

Se proyecta que esta medida permitirá una reducción de la pobreza extrema en 2,5 puntos porcentuales en 2025 según prosperidad social y 6,4 puntos porcentuales en 2026, llegando a 156.000 personas en 2025 y 400.000 en 2026.

