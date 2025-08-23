Capturan a dos hombres que querían robar un camión con maquinaria de la obra del Metro de Bogotá

Uniformados de la Policía Metropolitana de la Estación de Policía Bosa lograron la captura en flagrancia de dos hombres, de 44 y 34 años, quienes fueron sorprendidos cuando pretendían sacar de manera irregular diferentes elementos de obra pertenecientes al proyecto del Metro de Bogotá.

De acuerdo con las autoridades, una persona de la seguridad privada de la obra alertó sobre la presencia de un vehículo de carga con las herramientas sin la autorización correspondiente. “Tras la verificación con el responsable técnico, se estableció que no existía permiso alguno para su retiro, por lo cual se activó el protocolo con las autoridades”.

Según el reporte, entre los elementos recuperados se encontraban: “gatos mecánicos, carros de avance, llaves de cortante y piezas metálicas importadas de China, consideradas de gran importancia para el desarrollo de la obra”.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por el delito de hurto.