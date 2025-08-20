Adulto mayor fue asesinado tras oponerse a un robo en Barranquilla

Un hombre de 58 años perdió la vida después de ser agredido por un ladrón que buscó despojarlo de su motocicleta.

El episodio tuvo lugar en el barrio ‘El Bosque’ en el suroriente de la capital del Atlántico.

Según se conoció, el ciudadano salió de su vivienda durante la mañana para cumplir con su habitual jornada de trabajo como mototaxista.

Sin embargo, en inmediaciones de la carrera 9L con calle 57, este fue abordado por un señalado delincuente que lo hirió con un arma blanca, para apoderarse del vehículo en el que se transportaba.

Después de lesionar gravemente a la víctima, el presunto asesino huyó del lugar con rumbo desconocido.

El fallecido fue identificado como Miguel De Jesús Hernández Molina, y su deceso se produjo minutos después de ser agredido.

De acuerdo con lo que se conoció, las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para identificar y capturar al responsable del grave crimen.