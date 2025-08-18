Adulto mayor agredió con arma blanca a dos hombres en Terminal de Salitre de Bogotá

Por medio de las redes sociales, se conoció un video en el que se ve como un hombre adulto mayor, sin mediar palabra, ataca a dos hombres con un arma blanca en la Terminal de Transportes del Salitre en el occidente de Bogotá.

De acuerdo con la información de la Terminal, los hechos ocurrieron el pasado domingo 17 de agosto a la 1:35 de la tarde en la zona de descensos del lugar.

La Terminal explicó:

“De acuerdo con la investigación preliminar, un usuario de la tercera edad atacó a dos viajeros en el área de taxis y posteriormente se autolesiona con la misma arma. Inmediatamente el personal operativo de la Terminal activa el protocolo de atención prehospitalaria. Uno de los heridos fue trasladado en ambulancia a la Clínica de Occidente, donde recibe atención médica. Por su parte, el agresor también recibió atención médica y permanece bajo custodia de la Policía Nacional”.

Por ahora, se espera la evolución del estado de salud de los afectados y la Terminal “continúa prestando toda la colaboración necesaria a las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos”.

Escuche W Radio en vivo: