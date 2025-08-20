Link para descargar Formulario 110 de la DIAN: ¿cómo diligenciarlo correctamente?

En la segunda mitad de 2025 comenzará a cumplirse el calendario establecido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) para personas naturales y jurídicas obligadas a declarar renta.

La declaración de renta en Colombia es un trámite que deben realizar anualmente los contribuyentes, el cual actúa como curriculum financiero en la que se registran los ingresos, egresos e inversiones que se realizaron en el periodo fiscal.

Lo anterior significa que, una vez se declare renta, la Dian con la información que se le suministró definirá si se está o no en la obligación de pagar el impuesto de renta.

Los contribuyentes deben tener en cuenta que la declaración de renta recoge ingresos, egresos y bienes poseídos al cierre del año gravable 2024.

“Declaran renta en el formulario 110 las personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar". Según la página web de la Dian.

Ojo, los obligados a presentar el formulario 110, debe realizar todo su procedimiento de forma digital, en donde incluye el uso de su firma digital avalada por la Dian.

¿Cómo diligenciar correctamente el formulario 110 de la Dian?

Según la página oficial de la Dian, usted deberá:

En primer lugar, ingresar a la página www.dian.gov.co

www.dian.gov.co Una vez allí, diríjase a Transaccional y de clic en Usuario Registrado.

y de clic en Será automáticamente dirigido a una sección donde deberá diligenciar sus datos personales.

Formulario 110: Link.

Calendario tributario: ¿En qué fecha debe declarar renta?

AGOSTO

12 de agosto: 01 - 02 (últimos dos dígitos del NIT)

13 de agosto: 03 – 04 (últimos dos dígitos del NIT)

14 de agosto: 05 – 06 (últimos dos dígitos del NIT)

15 de agosto: 07 – 08 (últimos dos dígitos del NIT)

19 de agosto: 09 - 10 (últimos dos dígitos del NIT)

20 de agosto: 11 – 12 (últimos dos dígitos del NIT)

21 de agosto: 13 – 14 (últimos dos dígitos del NIT)

22 de agosto: 15 – 16 (últimos dos dígitos del NIT)

25 de agosto: 17 – 18 (últimos dos dígitos del NIT)

26 de agosto: 19 – 20 (últimos dos dígitos del NIT)

27 de agosto: 21 – 22 (últimos dos dígitos del NIT)

28 de agosto: 23- 24 (últimos dos dígitos del NIT)

29 de agosto: 25 – 26 (últimos dos dígitos del NIT)

SEPTIEMBRE

1 de septiembre: 27 – 28 (últimos dos dígitos del NIT)

2 de septiembre: 29 – 30 (últimos dos dígitos del NIT)

3 de septiembre: 31 – 32 (últimos dos dígitos del NIT)

4 de septiembre: 33 -34 (últimos dos dígitos del NIT)

5 de septiembre: 35 – 36 (últimos dos dígitos del NIT)

8 de septiembre: 37 – 38 (últimos dos dígitos del NIT)

9 de septiembre: 39 – 40 (últimos dos dígitos del NIT)

10 de septiembre: 41 – 42 (últimos dos dígitos del NIT)

11 de septiembre: 43 – 44 (últimos dos dígitos del NIT)

12 de septiembre: 45 – 46 (últimos dos dígitos del NIT)

15 de septiembre: 47 – 48 (últimos dos dígitos del NIT)

16 de septiembre: 49 – 50 (últimos dos dígitos del NIT)

17 de septiembre: 51 – 52 (últimos dos dígitos del NIT)

18 de septiembre: 53 – 54 (últimos dos dígitos del NIT)

19 de septiembre: 55 – 56 (últimos dos dígitos del NIT)

22 de septiembre: 57 – 58 (últimos dos dígitos del NIT)

23 de septiembre: 59 – 60 (últimos dos dígitos del NIT)

24 de septiembre: 61 – 62 (últimos dos dígitos del NIT)

25 de septiembre: 63 – 64 (últimos dos dígitos del NIT)

26 de septiembre: 65 – 66 (últimos dos dígitos del NIT)

OCTUBRE

1 de octubre: 67- 68 (últimos dos dígitos del NIT)

2 de octubre: 69 – 70 (últimos dos dígitos del NIT)

3 de octubre: 71 – 72 (últimos dos dígitos del NIT)

6 de octubre: 73 – 74 (últimos dos dígitos del NIT)

7 de octubre: 75 – 76 (últimos dos dígitos del NIT)

8 de octubre: 77 – 78 (últimos dos dígitos del NIT)

9 de octubre: 79 – 80 (últimos dos dígitos del NIT)

10 de octubre: 81 – 82 (últimos dos dígitos del NIT)

14 de octubre: 83 – 84 (últimos dos dígitos del NIT)

15 de octubre: 85 – 86 (últimos dos dígitos del NIT)

16 de octubre: 87 – 88 (últimos dos dígitos del NIT)

17 de octubre: 89 – 90 (últimos dos dígitos del NIT)

20 de octubre: 91 – 92 (últimos dos dígitos del NIT)

21 de octubre: 93 – 94 (últimos dos dígitos del NIT)

22 de octubre: 95 – 96 (últimos dos dígitos del NIT)

23 de octubre: 97 – 98 (últimos dos dígitos del NIT)

24 de octubre: 99 – 00 (últimos dos dígitos del NIT)

