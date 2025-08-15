Listado de personas que tienen declaración de renta sugerida de la Dian para este 2025

Imagen de referencia de declaración de renta y logo de la DIAN. Fotos: Getty Images / Dian

Son millones de personas las que tiene que declarar renta en el 2025, siendo uno de los trámites que más preocupa a los colombianos, pues si no lo hace se enfrentará a altas multas.

La declaración de renta en Colombia es un trámite que deben realizar anualmente los contribuyentes, el cual actúa como una hoja de vida financiera en la que se registran los ingresos, egresos e inversiones que se realizaron en el periodo fiscal.

Este documento de control fiscal les permite a las entidades hacer el cálculo preciso de la carga tributaria para las personas naturales, jurídicas, grandes contribuyentes y también para las propiedades en el exterior.

Lo anterior significa que, una vez se declare renta, la Dian con la información que se le suministró definirá si se está o no en la obligación de pagar el impuesto de renta.

Ahora, con el objetivo de facilitar este proceso para todos los colombianos, la DIAN ofrece una herramienta que recolecta datos a través del reporte de terceros sobre cada contribuyente.

Se trata de renta sugerida, es decir, una declaración de “prueba” que le señalará cada uno de sus movimientos financieros del año gravable y se hará una simulación de lo que debe pagar.

¿Quién puede acceder a la declaración de renta sugerida?

De acuerdo con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la declaración sugerida aplica para las personas naturales de Colombia y que durante el año 2024 cumplieron con alguna de las condiciones para declarar renta:

Patrimonio bruto igual o superior a $211.792.500 millones de pesos al finalizar el año gravable 2024.

millones de pesos al finalizar el año gravable 2024. Ingresos totales iguales o superiores a $ 65.891.000 durante todo el año gravable 2024.

durante todo el año gravable 2024. Consumos por medio de tarjetas de crédito iguales o superiores a $65.891.000

Consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras iguales o superiores a $65.891.000.

Compras y consumos iguales o superiores a $65.891.000.

Lista de las personas que tienen declaración de renta sugerida de la Dian

Para conocer si tiene una declaración de renta sugerida a través de la plataforma de la DIAN, puede ingresar al portal de la Dian e ingresar a la opción de Renta de personas naturales y luego hacer clic en ¿Cómo consultar si tienes una Declaración de Renta Sugerida?. Luego, consulte con su número de cédula si tiene una declaración de renta disponible.

También, podrá:

Ingresar a la página oficial de la DIAN

Ir al Portal Transaccional

Entrar a la cuenta como usuario registrado

Diligenciar y presentar el Formulario 210 Declaración de Renta y complementario personas naturales o declaración sugerida para quienes aplica.

¿Qué incluye la declaración de renta sugerida?

De acuerdo con el portal web de Tributi, la declaración de renta sugerida contiene:

Patrimonio bruto. Deudas. Cédula general. Cédula de ingresos brutos por renta de pensiones del país y del exterior. Cédula dividendos y participaciones. Ingresos por ganancias ocasionales en el país y en el exterior. Anticipo renta liquidado el año anterior. Saldo a favor del año gravable anterior. Retenciones año gravable a declarar.

Calendario tributario: ¿En qué fecha tengo debo declarar renta?

AGOSTO

12 de agosto: 01 - 02 (últimos dos dígitos del NIT)

13 de agosto: 03 – 04 (últimos dos dígitos del NIT)

14 de agosto: 05 – 06 (últimos dos dígitos del NIT)

15 de agosto: 07 – 08 (últimos dos dígitos del NIT)

19 de agosto: 09 - 10 (últimos dos dígitos del NIT)

20 de agosto: 11 – 12 (últimos dos dígitos del NIT)

21 de agosto: 13 – 14 (últimos dos dígitos del NIT)

22 de agosto: 15 – 16 (últimos dos dígitos del NIT)

25 de agosto: 17 – 18 (últimos dos dígitos del NIT)

26 de agosto: 19 – 20 (últimos dos dígitos del NIT)

27 de agosto: 21 – 22 (últimos dos dígitos del NIT)

28 de agosto: 23- 24 (últimos dos dígitos del NIT)

29 de agosto: 25 – 26 (últimos dos dígitos del NIT)

SEPTIEMBRE

1 de septiembre: 27 – 28 (últimos dos dígitos del NIT)

2 de septiembre: 29 – 30 (últimos dos dígitos del NIT)

3 de septiembre: 31 – 32 (últimos dos dígitos del NIT)

4 de septiembre: 33 -34 (últimos dos dígitos del NIT)

5 de septiembre: 35 – 36 (últimos dos dígitos del NIT)

8 de septiembre: 37 – 38 (últimos dos dígitos del NIT)

9 de septiembre: 39 – 40 (últimos dos dígitos del NIT)

10 de septiembre: 41 – 42 (últimos dos dígitos del NIT)

11 de septiembre: 43 – 44 (últimos dos dígitos del NIT)

12 de septiembre: 45 – 46 (últimos dos dígitos del NIT)

15 de septiembre: 47 – 48 (últimos dos dígitos del NIT)

16 de septiembre: 49 – 50 (últimos dos dígitos del NIT)

17 de septiembre: 51 – 52 (últimos dos dígitos del NIT)

18 de septiembre: 53 – 54 (últimos dos dígitos del NIT)

19 de septiembre: 55 – 56 (últimos dos dígitos del NIT)

22 de septiembre: 57 – 58 (últimos dos dígitos del NIT)

23 de septiembre: 59 – 60 (últimos dos dígitos del NIT)

24 de septiembre: 61 – 62 (últimos dos dígitos del NIT)

25 de septiembre: 63 – 64 (últimos dos dígitos del NIT)

26 de septiembre: 65 – 66 (últimos dos dígitos del NIT)

OCTUBRE