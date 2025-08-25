Fat Pandora: moda, resistencia y el reto de habitar un cuerpo no normativo

Desde Bucarmanga, Adriana Convers creció rodeada de telas, figurines y la pasión por la moda que heredó de su madre, que era modista, y de su padre, alguien que siempre cuidó su estilo. Aun así, para ella, acercarse a ese mundo parecía un sueño: “Lo gordita y la moda no van de la mano” pensó, mientras lidiaba con dietas desde los 6 años y la presión que sus familiares le ejercían para “corregir un problema urgente”, su cuerpo.

En 2012 abrió su blog Fat Pandora, convencida de que las mujeres jóvenes con cuerpos grandes existían y querían consumir moda. Eso comenzó como un espacio para compartir looks y terminó evolucionando a una comunidad dónde se cuestiona la violencia estética y la gordofobia. “A las mujeres se nos exige ocupar menos espacio, ser eternamente bellas, y eso nos atraviesa a todas, delgadas o no”, aseguró.

Convers explicó que la discriminación hacia las personas con cuerpos grandes no se limita a la ropa: “En el sistema de salud, en lo laboral, en lo social, hay barreras constantes, patologizar la gordura es un negocio: farmacéuticas, aseguradoras y una industria que vive de vnder soluciones para cuerpos que no necesitan arreglarse”.

En 2024 lanzó Díscola, su marca de moda premium para tallas grandes, confeccionada en Colombia, con la que busca romper la idea de que la moda inclusiva debe ser limitada o de menor calidad. Además, dirige el pódcast Somos Talla Única, un espacio dónde voces diversas comparten experiencias sobre autoestima, presión social y la misma belleza.

El mensaje de Convers es claro: No romantiza la gordura, pero tampoco acepta que su cuerpo sea visto como algo que tiene que corregir: “Solo estoy viviendo mi vida. El problema no es existir en este cuerpo, sino que a otros les incomoda que lo haga con dignidad”, concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí:

