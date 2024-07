Los niveles de presión arterial que podrían indicarle que está sufriendo de hipertensión

Juan José Márquez, especialista en medicina interna y experto en manejo de obesidad y enfermedades de riesgo cardiovascular habló en Salud y Algo Más de W Radio sobre la hipertensión arterial detallando que “es una diagnóstico que se hace netamente por las cifras de presión arterial”.

Además, explicó que esta enfermedad se conoce como ‘asesino silencioso’ debido a que en sus primeras etapas, el paciente puede ser completamente asintomático.

“Puede pasar 10 o 20 años en los que el paciente no siente nada”, dijo, añadiendo que hay mientras se cree que no hay síntomas, hay cosas muy sutiles a las que no se les presta atención, por lo que recomienda asistir a un chequeo médico.

Rangos de tensión arterial

El especialista afirmó que es muy importante aprender a leer estos niveles y evitar automedicarse o auto diagnosticarse, por lo que sugiere siempre tener un tensiómetro.

140 de sistólica o más o 90 de diastólica o más: sospecha de hipertensión arterial

Tenga en cuenta que la presión arterial se mide en milímetros de mercurio (mm Hg). La lectura de la presión arterial tiene dos valores.

Valor superior (presión sistólica). El primer valor (o superior) mide la presión en las arterias cuando el corazón late.

El primer valor (o superior) mide la presión en las arterias cuando el corazón late. Valor inferior (presión diastólica). El segundo valor (o inferior) mide la presión en las arterias entre los latidos.

Aunque se ha dicho que la mayoría de personas que padecen de hipertensión son obesas, el médico afirmó que una persona delgada también puede sufrir de esta enfermedad.

“Hay una relación directa entre obesidad, diabetes, hipertensión y todo lo que tiene que ver con el aparato cardiovascular. De cada 10 personas que estén en obesidad o sobrepeso, por lo menos la mitad están en alto riesgo de desarrollar hipertensión arterial a lo largo de su vida”, explicó Márquez.

De acuerdo con Mayo Clinic, la presión arterial se comprueba con un brazalete que suele colocarse alrededor del brazo, del cual, se debe tener en cuenta que si es demasiado grande o demasiado pequeño, las lecturas de la presión arterial pueden variar.

Escuche aquí la entrevista completa: