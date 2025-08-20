Gobernador lideró masiva jornada de entregas para el adulto mayor en Ocaña

Colombia

En el marco de su visita institucional al municipio de Ocaña, el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, encabezó una multitudinaria jornada de entregas del Programa de Atención Integral al Adulto Mayor, beneficiando a 2.000 personas de la tercera edad de la localidad.

La actividad, desarrollada con el acompañamiento de autoridades locales, diputados y congresistas de la región, incluyó la entrega de uniformes deportivos, componentes alimentarios, suplementos nutricionales y ayudas técnicas destinadas a mejorar la calidad de vida de los beneficiarios.

En total, se distribuyeron 2.000 uniformes deportivos, 2.000 paquetes alimentarios de alto valor nutricional, así como 30 sillas para ducha, 50 sillas de ruedas, 300 bastones, 35 caminadores, 20 colchones anti escaras, 200 kits complementarios y 5 bastones para personas con discapacidad visual. Además, se entregó un suplemento vitamínico reforzado con productos naturales para fortalecer la salud de los adultos mayores.

El mandatario departamental destacó que este programa no solo dignifica la vida de los abuelos y abuelas del departamento, sino que también representa un compromiso cumplido en materia de inclusión social y atención integral.

“Iniciamos nuestra gira por Ocaña con nuestros adultos mayores, reconociendo su trayectoria y esfuerzo. Este programa es posible gracias al trabajo conjunto con la Asamblea y a la buena gestión de los recursos, que hoy se convierten en bienestar para quienes lo han dado todo por nuestra sociedad”, afirmó Villamizar.

Como parte de esta misma jornada institucional, el gobernador también hizo entrega simbólica de uniformes escolares para 1.300 niños de Ocaña y de kits deportivos para las escuelas de formación Inter de Ocaña, Real Sociedad Libre y el programa de Barrismo Social.