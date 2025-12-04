¿Cómo saber si le llega el último giro de Devolución del IVA 2025? Puntos de pago

La devolución del IVA es un programa de Transferencias Monetarias Condicionales (TMC), con el objetivo de reducir el impacto de cobro de los impuestos sobre las ventas IVA en el consumo de bienes en los hogares con menos recursos del país o en situación de pobreza extrema.

El programa del Departamento de Prosperidad Social busca generar una mayor equidad en el sistema del IVA, suministrar recursos monetarios para reducir las brechas de pobreza y desigualdad, y proteger o mejorar la calidad de vida.

¿Cuándo es la entrega de giro de Devolución del IVA?

La devolución de este dinero se realiza durante distintos períodos del año. El último y sexto ciclo del 2025 comenzará a partir de este jueves 4 de diciembre y culminará el 21 de diciembre, así lo confirmó Mauricio Rodríguez Amaya, director de Prosperidad Social.

Sin embargo, para quienes reciben el incentivo por giro, la jornada se desarrollará del 10 al 21 de diciembre.

De acuerdo con el anuncio de la entidad, para este sexto ciclo se invertirá una cantidad de 314.979 millones de pesos, dando como resultado una ayuda a 773.800 hogares alrededor del territorio colombiano, de las que se incluyen 825.700 niños y niñas menores de 6 años.

Para este ciclo, Prosperidad Social verificó el cumplimiento de las corresponsabilidades a través la vacunación y la afiliación de la EPS y la matrícula escolar.

Además, según información de la institución, por primera vez los hogares recibirán los recursos de este último ciclo en los primeros días de diciembre, pues anteriormente, la entrega se habría realizado a finales de mes o incluso a inicios de enero del año siguiente.

La entidad encargada del pago de estos recursos es el Banco Agrario de Colombia y sus aliados, quienes harán llegar el dinero a través de cuentas bancarias y giros, dependiendo de las condiciones de cada hogar.

Algunos de sus aliados son Supergiros, Efecty, Reval y cajeros automáticos de la red de Servibanca. Además, las plataformas digitales de BICO y MOVII también estarán habilitadas.

¿Cuáles son los hogares que se benefician con este programa?

Los hogares beneficiados son aquellos que según la información en el Sisbén y/o Registro Social de Hogares estén clasificados de la siguiente manera:

Hogares en pobreza extrema de acuerdo con su clasificación en el Sisbén y/o el Registro Social de Hogares en el siguiente orden: AO1, A02, A03, A04, A05 y los hogares indígenas.

Hogares en pobreza moderada de acuerdo con su clasificación en el Sisbén y/o el Registro Social de Hogares en el siguiente orden: BO1, B02, B03, B04.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

¿Cómo saber si soy beneficiario de la devolución del IVA?

Para consultar si usted hace parte de este beneficio, entre a la página de Prosperidad Social dando clic AQUÍ .

Oprima el botón de “Consulte aquí si su hogar es beneficiario”.

Allí, se abrirá una ventana donde debe seleccionar el programa que desee aplicar. En este caso, “Renta Ciudadana y Devolución de IVA”.

Ingrese su número de cédula para que el sistema realice la consulta.

Escuche W Radio en vivo aquí: