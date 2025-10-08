Prosperidad Social está en busca de 6.000 personas mayores para que reciban la renta básica solidaria

Prosperidad Social anunció, a través de su página web, la búsqueda de 6.000 personas mayores que puedan recibir la renta básica solidaria en Santa Marta.

De acuerdo a lo dicho por la entidad, con la renta básica solidaria se entregarán 230.000 pesos mensuales, que el Pilar Solidario otorgará a más de 3 millones de personas mayores en condición de pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad en todo el país.

Liliana Escudero, gerente regional de Prosperidad Social en Magdalena, aseguró que se han logrado varios avances en la campaña Dignidad Mayor - Rumbo al Pilar Solidario.

Incluso, afirmaron que dentro de dicha campaña se espera inscribir a un total de 27.532 personas mayores en el departamento.

“La tarea que estamos realizando en todo el departamento es identificar y vincular a las personas mayores que integrarán el Pilar Solidario, una apuesta del Gobierno del presidente Gustavo Petro para saldar la deuda histórica con quienes trabajaron y aportaron al país, pero no lograron acceder a una pensión. Con los recursos garantizados, aportaremos a la vejez digna de más de 27.000 magdalenenses”, agregó Escudero.

¿Cómo inscribirse?

Si desea realizar la inscripción de manera presencial, puede dirigirse al Coliseo Menor de Santa Marta el próximo jueves 9 de octubre, de 8 a.m. a 4 p.m.

Tenga en cuenta que debe cumplir con todos los requisitos para llevar a cabo la inscripción.

Otros puntos físicos

Mamatoco – Casa Grande – Oficina de Adulto Mayor. Lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 12:00 m.

– Casa Grande – Oficina de Adulto Mayor. Lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 12:00 m. María Eugenia – CRAV. Miércoles y viernes, de 8:00 a.m. a 12:00 m.

– CRAV. Miércoles y viernes, de 8:00 a.m. a 12:00 m. Mercado Público – Plaza de Mariscos – Oficina de Prosperidad Social. Lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

– Plaza de Mariscos – Oficina de Prosperidad Social. Lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. Oficina Regional de Prosperidad Social – Calle 11 No. 1C – 23, Oficina 505, Edificio Posihueica. Lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Inscripción virtual

Ingrese a la página web de Prosperidad Social o haga clic aquí para entrar directamente. Diríjase a renta básica solidaria. Complete el formulario y envíelo. Una vez la entidad revise si se cumple con los requisitos, se comunicarán los resultados y pasos a seguir.

Es de resaltar que quienes ya hacen parte del programa Colombia Mayor o se encuentran en lista de espera, no es necesario realizar estos procesos.

Requisitos para inscribirse