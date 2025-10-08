Prosperidad Social está en busca de 6.000 personas mayores para que reciban la renta básica solidaria
La renta básica solidaria, según Prosperidad Social, es de 230.0000 pesos mensuales.
Prosperidad Social anunció, a través de su página web, la búsqueda de 6.000 personas mayores que puedan recibir la renta básica solidaria en Santa Marta.
De acuerdo a lo dicho por la entidad, con la renta básica solidaria se entregarán 230.000 pesos mensuales, que el Pilar Solidario otorgará a más de 3 millones de personas mayores en condición de pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad en todo el país.
Liliana Escudero, gerente regional de Prosperidad Social en Magdalena, aseguró que se han logrado varios avances en la campaña Dignidad Mayor - Rumbo al Pilar Solidario.
Incluso, afirmaron que dentro de dicha campaña se espera inscribir a un total de 27.532 personas mayores en el departamento.
“La tarea que estamos realizando en todo el departamento es identificar y vincular a las personas mayores que integrarán el Pilar Solidario, una apuesta del Gobierno del presidente Gustavo Petro para saldar la deuda histórica con quienes trabajaron y aportaron al país, pero no lograron acceder a una pensión. Con los recursos garantizados, aportaremos a la vejez digna de más de 27.000 magdalenenses”, agregó Escudero.
¿Cómo inscribirse?
Si desea realizar la inscripción de manera presencial, puede dirigirse al Coliseo Menor de Santa Marta el próximo jueves 9 de octubre, de 8 a.m. a 4 p.m.
Tenga en cuenta que debe cumplir con todos los requisitos para llevar a cabo la inscripción.
Otros puntos físicos
- Mamatoco – Casa Grande – Oficina de Adulto Mayor. Lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 12:00 m.
- María Eugenia – CRAV. Miércoles y viernes, de 8:00 a.m. a 12:00 m.
- Mercado Público – Plaza de Mariscos – Oficina de Prosperidad Social. Lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Oficina Regional de Prosperidad Social – Calle 11 No. 1C – 23, Oficina 505, Edificio Posihueica. Lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Inscripción virtual
- Ingrese a la página web de Prosperidad Social o haga clic aquí para entrar directamente.
- Diríjase a renta básica solidaria.
- Complete el formulario y envíelo.
- Una vez la entidad revise si se cumple con los requisitos, se comunicarán los resultados y pasos a seguir.
Es de resaltar que quienes ya hacen parte del programa Colombia Mayor o se encuentran en lista de espera, no es necesario realizar estos procesos.
Requisitos para inscribirse
- Hombres a partir de los 65 años y mujeres desde los 60 años.
- Hombres desde los 55 años y mujeres desde los 50 con pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%, que no tengan pensión.
- Campesinos.
- Indígenas, raizales, negros, afrocolombianos y rom.
- Cuidadores de personas con discapacidad que no cuenten con ingresos.