En cuánto quedaría el salario mínimo si sube el 16% que proponen sindicatos: Calculamos

La mesa de concertación del salario mínimo para el año 2026 en Colombia avanza en un ambiente complejo, marcado por una significativa disparidad entre las posturas de los trabajadores y el sector empresarial.

Los sindicatos, encabezados por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), han puesto sobre la mesa una solicitud de incremento del 16%, una cifra que duplica la oferta inicial planteada por los empleadores.

Esta propuesta, que busca mantener el alza salarial por encima de la inflación, tal como lo manifestó el presidente Gustavo Petro, tiene implicaciones directas en el bolsillo de millones de ciudadanos.

Si se acogiera la solicitud de los trabajadores de aplicar un aumento del 16% tanto al salario base como al auxilio de transporte, el ingreso mensual legal se aproximaba a los dos millones de pesos. Actualmente, el salario mínimo (incluyendo el auxilio) se sitúa en $1.623.500.

Los cálculos del incremento propuesto por los sindicatos son los siguientes:

Salario Mínimo Base (aumento del 16%) : la cifra actual de $1.423.500, pasaría a ser de COP$1.651.260.

: la cifra actual de $1.423.500, pasaría a ser de COP$1.651.260. Total Mensual Propuesto (incluyendo auxilio de transporte) : El ingreso completo del trabajador ascendería a $1.883.260.

: El ingreso completo del trabajador ascendería a $1.883.260. Aumento Total en Pesos: este incremento representaría una subida de $259.760 sobre el total actual.

Es fundamental recordar que las cifras de aumento mencionadas en el salario base no incluyen el subsidio de transporte, el cual se negocia de manera separada. Por ejemplo, en el año 2025, el incremento del subsidio de transporte (20%) fue superior al aumento del salario mínimo (9%), lo que elevó el alza total al 11%.

La propuesta del 16% por parte de los sindicatos responde a la promesa del Gobierno de garantizar un “buen regalo de navidad con el salario mínimo 2026”, y a la advertencia del Presidente Petro sobre su intención de continuar incrementando el salario mínimo por encima de la inflación.

Por otro lado, la posición empresarial ha sido más conservadora, apegada a la recomendación de los parámetros técnicos. Los empresarios propusieron inicialmente un incremento del 7% en el salario base, resultado de sumar la inflación (5,3%), la productividad (0,91%) y un punto adicional . Incluyendo el auxilio, la propuesta empresarial más reciente se situó en un 7,2%, lo que dejaría el total en $1.740.554.

Esta diferencia ha generado reacciones fuertes entre los gremios; el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, catalogó la propuesta del 16% como “desorbitada y populista” mientras consideró que la oferta empresarial del 7,2% es “generosa”. Por otro lado, Fabio Arias, presidente de la CUT, calificó la oferta empresarial como una “propuesta chichipata”.

La diferencia en pesos entre ambas propuestas. la sindical y la empresarial, es de $92.706.

